أعلنت شركة جاسم للنقليات والمناولة، للخدمات اللوجستية وتأجير المعدات، بأنها قامت بشراء عدد 110 من مولدات الديزل الكهربائية «Cummins» بقدرات مختلفة تتراوح بين 100 و1000 كيلو فولت أمبير.

وقالت الشركة إنها تهدف من خلال عملية الاستحواذ إلى تلبية احتياجات السوق المتزايدة إضافة إلى كونها تعد إحدى مبادرات شركة JTC المستمرة لمواصلة ريادتها في سوق تأجير مولدات الديزل الكهربائية.

وتمتاز المولدات الكهربائية الجديدة بميزة كاتم الصوت التي تتناسب مع المواقع التي تحتاج إلى كاتم لصوت المولد الكهربائي، كما أنها تتناسب مع أحدث معايير السلامة وأكثرها تطورا لما لذلك من أهمية قصوى خصوصا في مناطق عمليات حقول النفط والغاز.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة عادل كوهري: لقد تم تصميم هذه المولدات بأعلى معايير الجودة والسلامة مزودة بالخاصيات التي تتناسب مع البيئة التشغيلية القاسية في منطقة الشرق الأوسط، كما أن ما يميز هذه المولدات إمكانية استخدامها كوحدات مستقلة أو جمعها لتشكل محطات مصغرة لتوليد الطاقة.