4.5 ملايين دينار مقابل أرباح "السفن"

أظهرت البيانات المالية لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن تحقيق أرباح الشركة للتسعة أشهر الأولى من العام الحالي 4.5 ملايين دينار مقابل أرباح 4.55 ملايين دينار للفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض نسبته 1.1%.وقالت الشركة في البيان ان تراجع أرباح الفترة يعود إلى زيادة مخصص ديون مشكوك في تحصيلها.كانت أرباح الشركة ارتفعت 4.2% في النصف الأول من العام الحالي، لتصل 3.2 ملايين دينار، مقابل أرباح بنحو 3.08 ملايين دينار للفترة المماثلة بالعام الماضي.

«صكوك» تتحول إلى الربحية بـ 440 ألف دينار

حققت شركة صكوك القابضة أرباحا للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 440 ألف دينار، مقابل خسائر بنحو 2.2 مليون دينار لنفس الفترة في العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن التحول إلى الربحية خلال الفترة يعود إلى ارتفاع أرباح الشركة من حصتها في الاستثمار بالشركات الزميلة. كانت خسائر الشركة تراجعت 26% في النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 1.3 مليون دينار، مقابل خسائر بنحو 1.7 مليون دينار للفترة المماثلة في العام الماضي.

«المشتركة» تتسلم أمراً تغييراً في مناقصة تابعة لـ «نفط الكويت»

تسلمت المجموعة المشتركة للمقاولات، أمرا تغييرا يختص بمناقصة تابعة لشركة نفط الكويت بقيمة 4.2 ملايين دينار.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن الأمر التغييري يمثل 5.7% من قيمة المناقصة الأساسية البالغة 72.9 مليون دينار.

وتوقعت المشتركة أن تحقق نتائج جيدة خلال فترة تنفيذ الأمر التغييري ولكنها لم تشر إليها في البيان.

وكانت الشركة قد وقعت نهاية أبريل الماضي، عقد مناقصة تابعة لشركة نفط الكويت، بقيمة 72.9 مليون دينار، والتي تختص بالقيام أعمال خارجية حول مرافق الإنتاج الجوارسية في مناطق شمال الكويت التابعة لشركة نفط الكويت.