لدينا فريق لوجستي منظم وعلى درجه عاليه من المهنيه لمواكبة السوق وإدارة الصفقات والإستحواذات

نهتم بتنويع استثماراتنا ونسعى لرفع حقوق مساهمينا عبرعوائد مستقرة

أكد الرئيس التنفيذي في شركة "الاستثمارات الوطنية" فهد عبد الرحمن المخيزيم إن الشركة سجلت حضوراً متوازناً في الصفقات التي تم تنفيذها لصالح عملائها عبر بورصة الكويت خلال الفترة الماضية.

وقال المخيزيم على هامش مزاد صفقة بيع حصة "الخير الوطنية" في مجموعة الاتصالات المتنقلة "زين" إن "الاستثمارات" أثبتت جهوزيتها اكثر من مرة للتعامل مع كافة متطلبات السوق والعمليات الكُبرى.



وفي سياق حديث حول الصفقة وعدالة سعر البيع



أوضح المخيزيم ان السعر الذي يبلغ 781 فلسا يعتبر عادل للمشترى والبائع حيث ان زين شهدت تطورات منها توافر كاش من بيع اسهم الخزينه بحدود 255 مليون دينار كما قامت الشركة ببيع جزء من ابراج الاتصالات وتولد عنها بحدود ١٦٠ مليون دولار

وبين المخيزيم ان الأداء التشغيلى للشركات التابعه كالسعوديه والعراق والأداء الايجابى المتوقع للشركة سيكون له أثره ، ناهيك عن المتعارف عليه من دفع علاوة على الاستحواذ على حصص رئيسيه لاى شركة مراد الاستحواذ على اسمهما من البائع، وكما لا شك فيه ان نسبة ال 22 ٪‏ سوف تتيح لشركة عمان تل مساحة جيدة تؤلها لاتخاذ ما تراه مناسبا للكيان.



وأشار الى أن الشركة لديها فريق لوجستي منظم وذو كفاءه عاليه ، يواكب ما تتطبله الادوار الاستشارية من إدارة الإكتتابات والصفقات المتنوعة والاستحواذات الإلزامية، مبيناً أن تجربة صفقة"أمريكانا" بشقيها(المزاد ثم العرض الإلزامي) ثم "زين" وغيرها لخير دليل على ذلك.

وأكد المخيزيم إن نجاح مثل هذه العمليات يعكس خبرة طويلة في مجال إدارة الصفقات المليارية، لافتا إلى أن ذلك يُعد نتيجة طبيعية لتاريخ تسيدت فيه "الاستثمارات" المشهد في السوق.

ووجه المخيزيم الشكر والتقدير لشركة "الخير"، و"مجموعة الخرافي" والقائمين عليها، لثقتهم في"الاستثمارات الوطنية"، فيما وجه الشكر أيضاً الى كل من "هيئة الأسواق" و"البورصة" و"الكويتية للمقاصة" على مجهوداتهم المبذلة لإنجاز مثل هذه الملفات.

وأضاف: "دائماً ما يكون لتعاون الجهات المسؤولة أثر طيب لدى البائع والمشتري وبالتالي أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية الذين يبحثون دائماً عن الفرص المواتية لطموحاتهم في السوق الكويتي".

وأوضح أن المستثمر الخارجي تستوقفه دائماً القواعد المتبعة وما اذا كانت الرقابة تتحلى بالمرونة والتعاون من عدمه، وذلك ما اتضح بشكل لافت خلال تجارب "الاستثمارات الوطنية" في السوق وتواصلها المستمر مع الأطراف كافة.

وحول التطورات التي تشهدها الشركة قال المخيزيم إن الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الإدارة وتعمل الإدارة التنفيذية على ترجمتها حققت آثاراً إيجابية للغاية.

وبين أن تلك الاستراتيجة تعتمد بشكل أساسي على تنويع مصادر الدخل، عبر اقتناص الفرص الجيدة قليلة المخاطر.

وأضاف ان خارطة استثمارات الشركة تغطي جونب وأنشطة مختلفة، منها في السوق المحلي ومنها في أسواق خليجية على غرار السعودية والامارات وقطر.

ولفت الى اهتمام الشركة بتقدم الأدوار الاستشارية والإدارية المختلفة لعمليات الاستحواذات الإلزامية (منها ما يخضع حالياً للتنفيذ).

وأشار الى أن فريق عمل الشركة الذي تحرص دائماً على تأهيله بإعتبار العنصر البشري هو ركيزة النجاح، حقق أداءاً جيداً خلال الآوانة الأخيرة، ما يعكس القُدرة على مواكبة متطلبات السوق بوجه عام.

وعن الطفرة التي شهدتها نتائج أعمال الشركة في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي والتي تضمنت ربحاً بـ 9.5 مليون دينار بنمو يفوق 820 % ، قال المخيزيم " نعتمد نموذج أعمال واضح يضمن الاستقرار، يرتكز في الأساس على تنمية حقوق مساهمينا، ويراعي التوازن بين الإيرادات والمصروفات، واليوم لدينا استثمارات ومشاريع تُدر عوائد مجزية سيكون لها انعكاساتها الجيدة".

وتوقع المخيزيم ان تحافظ "الاستثمارت الوطنية" على أدائها الجيد بالربع الأخير من العام الحالي، منوهاً الى أنها قادرة على تعزيز موقعها الريادي في إدارة الأصول، والتي فاقت أخيراً 1.647 مليار دينار، بنمو بلغ 16 في المئة عن الفترة المقابلة من 2016.

وألمح الى أن هناك انشطة تهتم بها الشركة حالياً، منها المشاركة في إصدارات إقليمية سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب، إضافة الى توسيع نشاطها الاستشاري، والاهتمام أكثر بالإستثمارات العقارية ذات العوائد المضمونة.

ونوه الى الشركة تعمل بالتعاون مع متخصصين على إطلاق مشروع مشروع "الخليجية سكوير"، الذي سيحوي في طياتها نموذجاً حديثاً لخدمة المواطن والمقيم، عبر توفير محلات تجارية وكافيهات ومطاعم وغيرها من الخدمات اللوجسيتة المختلفة التي ستقدمها من خلال المشروع.

وقال المخيزيم: صُمم المشروع ليواكب بيئة الكويت الصحراوية والبحرية، وما يصاحبها من مسطحات خضراء ونوافير مائية، مشيراً الى تميزه بموقع استراتيجي في منطقة شرق، إذ سينفذ تحت اشراف قطاع الاستثمارات العقارية في الشركة.

وأشاد المخيزيم بالعاملين في الشركة بمختلف إداراتهم على ما يقدمونه من أدوار مهمة في مسيرة الشركة ونجاحاتها المتتالية، من خلال الانشطه الاستثماريه المتنوعة للشركة .

وفي نهاية تصريحه لفت المخيزيم الى أن الإدارة التنفيذية تسعى جنباً الى جنب مع مجلس الإدارة إلى تنمية الأرباح التشغيلية وتطوير حقوق المساهمين.