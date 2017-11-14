أعلنت شركة طيران الجزيرة أمس عن استثنائها جميع المواطنين، الموجودين حاليا في لبنان والذين لديهم حجوزات على رحلات الشركة من بيروت إلى الكويت، من رسوم تغيير الحجوزات اعتبارا من الجمعة 10 نوفمبر حتى إشعار آخر، وذلك نتيجة للأوضاع الأمنية الحالية في لبنان وتسهيلا لمغادرتهم الأراضي اللبنانية قبل الموعد المقرر بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة الكويتية في بيروت والجهات المعنية الأخرى.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن تأمين رحلات عودة لجميع المواطنين الذين لديهم حجوزات على رحلات الشركة من بيروت إلى الكويت من أولوياتها وذلك تجاوبا مع بيان وزارة الخارجية الذي يدعو المواطنين الكويتيين الموجودين في لبنان إلى المغادرة على وجه السرعة.

وتقوم الشركة بتقديم كل التسهيلات والمعلومات اللازمة للمواطنين عبر مكتبها في بيروت، مشيرة الى أن موظفيها على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم والإجابة عن استفسارات المواطنين على مدار 24 ساعة.