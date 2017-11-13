وجه وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، اليوم الإثنين، الفرق الفنية والهندسية في وزارته بحفر المزيد من آبار البترول في حقل باي حسن في محافظة كركوك، شمالي البلاد.

وقال اللعيبي، في تصريحات للصحفيين خلال زيارة أجراها لحقول نفط كركوك، إن الوزارة تخطط لزيادة الإنتاج في حقول كركوك ليصل إلى مليون برميل يوميا، وهي حريصة على تطوير المنشآت والحقول النفطية بالمحافظة.

وأضاف: أوعزنا للعاملين في شركة نفط الشمال (حكومية) بالإسراع في عمليات التأهيل والصيانة لحقل (باي حسن) والعمل على زيادة الإنتاج فيه من خلال حفر المزيد من الآبار.

وأشار الوزير اللعيبي إلى أن حقلي باي حسن وهافانا في كركوك قد تضررا كثيرا نتيجة سوء الاستخدام في الفترة السابق، دون مزيد من التفاصيل.

واستعادت القوات العراقية منتصف الشهر الماضي، السيطرة على الحقول النفطية في كركوك من سيطرة قوات البيشمركة (قوات إقليم الشمال) التي كانت تنتشر منذ 2014، في المحافظة المتنازع عليها.

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي احتياطي محافظة كركوك من النفط، يبلغ 13 مليار برميل، أي ما يمثل 12 في المئة من احتياطي العراق النفطي.