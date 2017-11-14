أعلن بنك بوبيان عن تعاونه مع شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين «الموزع الوحيد والمعتمد لسيارات نيسان بالكويت» لإطلاق عرض جديد لعملاء البنك على كل موديلات سيارات نيسان KICKS 2018، الذي يستمر حتى نهاية نوفمبر الجاري، ويأتي هذا العرض ليؤكد حرص البنك المستمر على تقديم عروض مميزة لعملائه مع شركاء استراتيجيين متنوعين من أجل خدمة مختلف الشرائح من عملائه.

وقال البنك في بيان صحافي إن الحملة الجديدة التي أطلقها بوبيان تعد من الحملات المميزة لما فيها من مميزات مقدمة على جميع موديلات سيارات نيسان KICKS 2018 باستثناء الموديل الأساسي KI-02، كما يمكن استرجاع 300 دينار نقدا، وأكد بنك بوبيان في البيان الصحافي أن الفترة المقبلة سوف تشهد طرح المزيد من العروض المميزة الخاصة بتمويل السيارات لعملاء البنك انطلاقا من أهمية هذا القطاع حيث أصبحت السيارة من ضروريات الحياة اليومية.

يذكر أن موظفي بنك بوبيان متواجدون على مدار الساعة في أكبر وكالات وشركات السيارات المحلية لتقديم الخدمات والنصائح المطلوبة للعملاء التي تتعلق بتمويل السيارات مع شرح أبرز مزايا التمويل التي يقدمها البنك.