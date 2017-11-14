أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، عن خطتها التوسعية التي تستهدف زيادة عدد فروعها في بعض مناطق الكويت، للتواصل عن قرب مع عملائها وتسهيل معاملاتهم.

وقد افتتحت VIVA مؤخرا ثلاثة فروع جديدة في مناطق المهبولة، جليب الشيوخ وجابر الأحمد، لتنضم إلى شبكة فروعها المنتشرة في الكويت بهدف تغطية جميع المناطق السكنية.

وأشار سعود المطيران، مدير إدارة المبيعات في شركة الاتصالات الكويتية VIVA الى أن الشركة ومن خلال الفروع الجديدة في مناطق المهبولة وجليب الشيوخ وجابر الأحمد التي ستخدم شريحة كبيرة من العملاء، تهدف إلى توفير الراحة لعملائها وإرضاء حاجاتهم ومتطلباتهم، مضيفا أن هذه الخطوة من شأنها أن تقرب المسافات بين VIVA وعملائها لتكون قريبة منهم حيثما وجدوا، مما يسمح لهم بإنهاء معاملاتهم بسهولة ويسر، والتعرف بشكل دوري على أحدث العروض والباقات.

وتابع المطيران: إن زيادة قاعدة العملاء تحتم علينا تعزيز شبكة فروعنا بما يتلاءم مع هذه الزيادة، لنقدم أفضل الخدمات والمنتجات وفق أحدث وأفضل المعايير في عالم الاتصالات لعملائنا.

وأضاف: إلى جانب خدمات الفروع، فإن مركز خدمة عملاء VIVA على رقم 102 على أهبة الاستعداد على مدى 24 ساعة في كل أيام الأسبوع وحتى أيام العطل الرسمية، لتوفير خدمة مميزة لعملائنا الكرام، من خلال فريق عمل ذي مهنية عالية.