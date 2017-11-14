طريقة مريحة وسريعة لدفع ثمن المشتريات اليومية ذات القيمة المنخفضة

في جهوده المتواصلة لتبسيط الحياة على عملائه وتطوير أعماله لتعزيز الخدمات المصرفية، أعلن البنك الأهلي الكويتي عن إطلاق خدمة «Tap ‘n Go» بالتعاون مع شركة «كي نت».

وتعتمد هذه الخدمة على تكنولوجيا «payWave» التي تمكن حاملي بطاقات السحب الآلي «Prestige» و«Elite» و«VIP» من إتمام عملياتهم الشرائية بمجرد وضع البطاقة بالقرب من أجهزة الدفع المدعومة بتقنية الاتصال قريب المدى «NFC» بدون الحاجة لإدخال أو تمرير البطاقة، وستتيح هذه الخدمة الجديدة ميزة الدفع لثمن المشتريات اليومية ذات القيمة المنخفضة بطريقة مريحة وسريعة.

وفضلا عن ذلك، يقدم البنك الأهلي الكويتي هذه الخدمة دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري أو التوقيع فيما يتعلق بمعاملة الدفع عن طريق أجهزة نقاط البيع التي تقل قيمتها عن 10 دنانير وحتى مبلغ إجمالي تراكمي لا يتجاوز 25 دينارا باليوم ما يجعل تجربة الشراء أكثر سهولة وبساطة.

أما المعاملة التي تزيد قيمتها على 10 دنانير أو مجموع المعاملات الذي يتجاوز 25 دينارا خلال اليوم فيتطلب الأمر إدخال الرقم السري الخاص بحامل البطاقة.

وقد بدأت شركة «كي نت» طرح خاصية Tap «n» Go على شبكة أجهزة نقاط البيع في الكويت. وسيتم وضع رمز على أجهزة نقاط البيع يدل بشكل واضح على توفر تقنية الاتصال قريب المدى «NFC» وسيتوافر هذا الرمز أيضا على البطاقات لتأكيد إمكانية استخدامها في المدفوعات من دون إدخالها في الجهاز.