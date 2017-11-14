تتميز بالتصميم الخارجي الجديد وتطوير المقصورة وتجسد مزايا التنقل الذكي الجديدة من «نيسان»

أطلقت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الموزع المعتمد والوحيد لسيارات نيسان في الكويت، «نيسان إكس تريل 2018» الجديدة، والتي تمتاز بتصميمها الجديد لتأكيد موقعها بين السيارات المتعددة الاستعمالات المفضلة لدى العائلات في الكويت.

وتأتي الكروس أوفر المعاد تصميمها بمظهر خارجي مميز وقوي، مع العديد من التحسينات الداخلية الجديدة، والتقنيات المبتكرة عالية الجودة، لقيادة أكثر متعة وأمانا من أي وقت مضى. وقد وصلت مبيعات «نيسان إكس تريل» عالميا إلى أكثر من 835 ألف وحدة في السنة المالية 2016، وهو ما يجعلها السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات والمفضلة لدى المستخدمين، إلى جانب كونها الأكثر مبيعا في العالم.

وتمنح المزايا والتحسينات الجديدة التي جرى إدخالها على «نيسان إكس تريل» 2018 الجديدة، للأسر الشابة وعشاق المغامرة، خيارات وخصائص استثنائية تعزز تجربة القيادة.

ويمكن للعملاء الاختيار بين طرازين أحدهما يضم خمسة مقاعد والآخر يضم سبعة مقاعد، إضافة إلى خمسة ألوان تنبض بالحياة، مع الاستمتاع بالراحة والمساحة التي لا تضاهى.

وقال رئيس العمليات في مجموعة البابطين محمد شلبي، إن مركبات الكروس أوفر تحظى بشعبية كبيرة في الكويت، وشكلت نموذجا ناجحا خلال السنوات الماضية، مبينا أن التعزيزات التي خضعت لها اكس- تريل 2018، وتزويدها بأحدث التقنيات، وبالتصميم الحديث يتناسب مع الاحتياجات المتغيرة لعملاء نيسان البابطين.

وأضاف أن جميع هذه العوامل، عززت الرغبة لدى «البابطين» من أجل توفير سيارة الكروس أوفر الحديثة لعملائها، ما يعكس التزامها بتلبية المتطلبات المتزايدة في السوق، وتعزيز موقع «نيسان إكس ترايل» بين السيارات المتعددة الاستعمالات في الكويت.

ويمثل مفهوم «التنقل الذكي من نيسان» الاستراتيجية التي تنتهجها العلامة التجارية بهدف تعزيز جاذبية السيارات التابعة لها، من خلال إعادة تعريف أسلوب قيادتها، وتشغيلها، ودمجها في المجتمع.

وتتميز «نيسان إكس تريل» الجديدة بمجموعة من تقنيات التنقل الذكي من «نيسان»، فضلا عن كونها مجهزة بثلاث مزايا مبتكرة لتسهيل القيادة، يتم استخدامها في السيارة للمرة الأولى، وهي نظام مرآة الرؤية الخلفية الذكي، ونظام المكابح الذكية في حالات الطوارئ، ونظام مثبت السرعة الذكي.

ويتمثل الهدف من هذه الخصائص المبتكرة منح سائقي سيارات «نيسان» المزيد من الثقة، الحماس، الارتباط بالسيارة، مع تعزيز السلامة على الطرقات.

وتستجيب السيارة المتعددة الاستعمالات الجديدة ببراعة للظروف المتغيرة، إذ إنه وللتعامل مع الطرقات الرملية أو المنعطفات الضيقة، يرسل النظام تلقائيا إشارة إلى العجلات التي تحتاج إليها أكثر من غيرها.

وتم تجهيز «نيسان إكس تريل» بمحرك من 4 أسطوانات سعة 169 حصانا مع عزم دوران 233 نيوتن متر، للمساعدة على ضمان استهلاك استثنائي للوقود على الطرق السريعة.

كما أن «نيسان إكس تريل» الجديدة الكروس أوفر من خمسة أو سبعة مقاعد، والتي تستهدف العائلات المحبة للمغامرة، توفر أفضل مقصورة أمامية للركاب، والراحة القصوى في المقاعد الخلفية، كما تتميز بمساحة مخصصة للقدمين هي الأكثر رحابة، والعديد من اللمسات المميزة، مثل نظام «Moonroof» البانورامي للأضواء، والمقاعد الجلدية، ما يتيح بيئة راقية للسائقين والركاب، على حد السواء.