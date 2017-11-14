أعلنت الشركة الكويتية للاستثمار «كفيك» عن إطلاق أول تطبيق ذكي لعملائها على الأجهزة الذكية، حيث يتكون التطبيق من 5 أقسام رئيسية هي خدمات التمويل والتسويق وإدارة الأصول، إدارة القروض وأخبار سوق المال الكويتي.

بالنسبة لقسم خدمات التمويل فهي مصممة للعملاء الساعين للحصول على خدمات التمويل المتاحة في كفيك، وتعمل على بناء جسر بين العملاء وفريق كفيك وتعزز التقييم والفهم والتواصل بينهما.

إلى ذلك، يوفر قسم التسويق المعلومات، والإشعارات، والأحداث، وتفاصيل العروض الخاصة حول خدمات كفيك. وبإمكان العملاء التحقق من تفاصيل حساباتهم مع السماح لهم بتسديد أقساطهم الشهرية.

من جهتها، تستهدف إدارة الأصول العملاء الحاليين من «كفيك» أو العملاء المهتمين بهذا المجال وتنقسم هذه الوحدة أيضا إلى وحدتين فرعيتين رئيسيتين هما: صناديق الأسهم ووحدة المعلومات الفرعية التي توفر المعلومات عن إدارة الأصول وجميع الخدمات والحلول المقدمة من قبل كفيك في مجال إدارة الأصول.

كما تعطي مقدمة حول المحتوى التفصيلي لخدمات إدارة الأصول. أما قسم سوق الأسهم فيوفر عرضا شاملا للقيمة السوقية للأسهم والمؤشرات والأخبار المتعلقة بالسوق وغيرها.

وتعليقا على إطلاق التطبيق قال رئيس أول - العلاقات العامة، التسويق وشؤون المستثمرين في «كفيك» طارق الجاسم: «إن تطوير التطبيق يأتي بعد أن بات مطلبا ملحا من العملاء»، مشيرا إلى أن خدمات التطبيق تشمل خدمة تسديد الأقساط وتقديم طلبات القروض وتصفح المحافظ والأصول بطريقة سهلة وآمنة ما يوفر وقت المستخدمين وجهدهم وعناءهم».

ولفت الجاسم إلى أن «كل ما يتطلبه الأمر هو تحميل التطبيق مجانا على أجهزة الهواتف الذكية. مشددا على أن كفيك ستواصل سعيها دائما لتقديم خدمات تكنولوجية رائدة وسباقة في السوق الكويتي».