الشالوحي: «بيتك» نموذج يُحتذى به في قوة إستراتيجية مواكبة التطور الرقمي

بمبادرة جديدة تؤكد تميزه في طرح الخدمات المصرفيـــة الالكترونيــة المتوافقة مع أعلى المعايير التكنولوجية واستمرارا في نهج الإبداع والابتكار لمواكبة التطور الرقمي، أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» خدمة «تغيير الرقم السري» لبطاقات الصرف الآلي إلكترونيا عن طريق موقع «بيتك» الالكتروني KFH.COM، وتطبيق البنك KFHONLINE على الهواتف الذكية بنظامي الاندرويد وIOS، بما يحقق ميزة تنافسية على صعيد الأعمال، ويلبي تطلعات العملاء وتنوع احتياجاتهم.

وأشــــار مديـــــر عـــام الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة في «بيتك» فادي الشالوحي، الى أن «بيتك» هو البنك الوحيد على مستوى الكويت الذي أطلق هذه الخدمة، مما يؤكد قوة الاستراتيجية في استقطاب وخدمة العملاء الرقميين، وتميزه في طرح الخدمات الإلكترونية وريادته في تبني التكنولوجيا بهدف تحقيق اعلى المستويات في جودة الخدمة ضمن معايير الكفاءة والأمان والسهولة، الأمر الذي جعل من البنك محط أنظار واهتمام شركات التكنولوجيا ومزودي الخدمات المصرفية الالكترونية، ونموذجا يحتذى به في التحول نحو الرقمية محليا وعالميا.

وأضاف الشالوحي، ان العميل يستطيع ان يغير الرقم السري لبطاقة الصرف الآلي في حال فقدان الرقم السري أو نسيانه دون الحاجة لمراجعة الفروع المصرفية من غير أي رسوم إضافية، منوها بإتمام تغيير الرقم السري بعد تنفيذ العملية فورا، لافتا إلى أن الخدمة متوفرة على تطبيق «بيتك» في التحديث الجديد بالإضافة الى الموقع الالكتروني.

وأوضح أن الخدمة متوفرة في وقت سابق على بطاقات الائتمان وبطاقات مسبقة الدفع.

وقال ان «بيتك» أطلق مؤخرا خدمة فتح الحسابات الكترونيا عبر تطبيق «بيتك» KFHONLINE بعد ان كانت متوفرة فقط على موقع البنك الالكتروني، مشيرا الى أن «بيتك» يوفر اكثر من 180 خدمة إلكترونية للعملاء في تأكيد جديد على ريادته في طرح وتحديث الخدمات المصرفية الالكترونية ذات الكفاءة العالية، والاستفادة القصوى من التكنولوجيا، وتوظيفها بالشكل الأمثل لتقديم أفضل الخدمات للعملاء، وذلك في ظل تسارع وتيرة المعاملات المصرفية الإلكترونية، التي باتت مطلبا واضحا لمعظم شرائح العملاء، ورافدا مهما من روافد خدمة العميل.