الغانم: على القطاعين العام والخاص لعب دور إيجابي في سبيل تحفيز الشباب وإرشادهم نحو تشكيل مستقبلهم

اختتمت شركة صناعات الغانم، إحدى كبرى الشركات الخاصة في المنطقة، رعايتها الاستراتيجية لمؤتمر تمكين الشباب في دورته السادسة، الذي أقيم تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وذلك من 23 إلى 25 أكتوبر الماضي.

وحول الرعاية التي قدمتها الشركة، قال الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الغانم عمر قتيبة الغانم: بعد النجاح والنمو اللذين حققهما خلال الستة أعوام الماضية، أثبت مؤتمر تمكين انه منتدى فعال يساهم بشكل كبير في إلهام الشباب ورواد الأعمال ويحفزهم على التفاعل مع قادة الأعمال، ويجب على القطاعين العام والخاص لعب دور إيجابي في سبيل تحفيز الشباب وإرشادهم نحو تشكيل مستقبلهم ونتطلع للمزيد من المشاركة من قبل الشباب الكويتي ولقصص نجاح أكثر خلال الفعاليات القادمة.

وأضاف قائلا: تلتزم شركة صناعات الغانم بمساهمتها في تمكين الشباب وتعليمهم ومن هذا المنطلق تأتي رعايتنا للمبادرات التي تدعم هذه الفئة المهمة من المجتمع الكويتي. نفتخر بمشاركتنا في المؤتمر وسعداء بازدهاره عاما تلو الآخر.

وأقيم اليوم الأول من المؤتمر في مركز جابر الأحمد الثقافي وضم حلقتين للنقاش حول قضيتي «فرص الشباب في قطاع الطاقة» و«فرص الشركات الناشئة في القطاع الخاص»، شارك خلالهما كوكبة من قادة الأعمال على المستوى المحلي، أعقبهما ندوة حول «القيادة الاستراتيجية» تحدث من خلالها سايمون اينسلي، نائب الرئيس التنفيذي السابق لشركة نوكيا.

أما اليوم الثاني للمؤتمر فقد شارك من خلاله مجموعة من قادة الأعمال على المستوى المحلي لبحث قضية «قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة»، إضافة إلى ندوتين تناولت الأولى منهما موضوع «أسرار نجاح إطلاق المشروع الصغير» شاركت من خلالها غنى عباس، مدير أول في الخدمات التسويقية لدى شركة صناعات الغانم، وفكتوريا قريس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كولي كابيتال، أما الثانية فقد حملت عنوان «الجيل القادم لرجال الاعمال في قطاع التكنولوجيا» والذي شارك فيها باتريك بيشيتي، نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي السابق لشركة جوجل.

واستضاف اليوم الثالث ندوة بعنوان «بناء ونجاح علامة تجارية في قطاع الأغذية والمشروبات» شارك فيها سام جامبرلين، الرئيس التنفيذي للخدمات التشغيلية لمطاعم فايف جايز، وأخرى بعنوان «دروس لرواد الأعمال الشباب» شارك فيها مايك تاتيرسفيلد، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة كاريبو كوفي.

وقال رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر تمكين الشباب علي الإبراهيم: لقد كانت شركة صناعات الغانم من بين أوائل الشركات التي قامت بدعم المؤتمر، فلدينا الهدف نفسه وهو دعم وإلهام الشباب ليصبحوا قادة ورواد أعمال المستقبل.

كهيئة تنظيمية تضع الكثير من المعايير التي يتم اتباعها في قطاع الاعمال اليوم، نحن ممتنون ونشعر بكل التقدير للشراكة المثمرة والقيادة الفعالة مع صناعات الغانم، ونشكرهم مرة أخرى للثقة التي يقومون بمنحنا إياها ونتطلع للمزيد من الشراكات الناجحة خلال الأعوام المقبلة.

وتأتي رعاية صناعات الغانم لمؤتمر تمكين في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية الذي تتبناه الشركة، حيث تلتزم الشركة بالعطاء للمجتمع وذلك عن طريق دعم التعليم، وتشجيع ريادة الأعمال.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة ساهمت في حملة «بالعلم نضيء الكويت» التي نظمتها جمعية الهلال الأحمر الكويتي بهدف توفير فرص تعليمية جيدة لأطفال من غير الكويتيين المقيمين في الكويت، ممن لا تستطيع أسرهم تحمل تكاليف دراستهم. قامت الشركة أيضا بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث وقعت الجهتان مذكرة تفاهم تقوم من خلالها صناعات الغانم بتنظيم حملات تسويقية ذات جانب إنساني لدعم تعليم الأطفال السوريين اللاجئين وتقديم مساعدات مالية للأنشطة التعليمية.