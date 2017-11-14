المبنى الجديد من المباني المستدامة التي تحقق أعلى المعايير العالمية في المحافظة على البيئة وتوفير الطاقة

استمرارا لمسيرتها المليئة بالنجاحات والانجازات، قامت مجموعة ايكويت، الجهة العالمية الرائدة في انتاج البتروكيماويات، بتنظيم حفل خاص بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسها، وكذلك الاحتفال الرسمي بافتتاح المقر الرئيسي الجديد والذي يقع في محافظة الأحمدي بالكويت.

وحضر هذه المناسبة عدد كبير من المدعوين والضيوف، حيث تم اختيار تاريخ الاحتفال ليصادف نفس اليوم الذي تم فيه الافتتاح الرسمي لشركة ايكويت للبتروكيماويات يوم 12 نوفمبر 1997، والذي تم آنذاك تحت رعاية أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.

وتحت شعار «آفاق التطلعات المستقبلية»، تم الحفل بحضور شخصيات بارزة في مقدمتهم وزير النفط ووزير الكهرباء والماء في الكويت عصام المرزوق، ومعالي محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني، اضافة الى عدد من أعضاء مجلس الادارة الحاليين والسابقين في ايكويت، وعدد من الضيوف من الكويت وخارجها.

وقال محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الحمد الصباح: كان من دواعي سعادتي واعتزازي المشاركة في الاحتفال بالذكري العشرين وافتتاح المقر الجديد لايكويت في مدينة الأحمدي، لتنضم ايكويت الى المنظومة الصناعية والاقتصادية العملاقة القائمة على أرض محافظتنا محافظة الخير- الأحمدي، ولتواصل مسيرة تميزها بوصفها تجسد أول شراكة عالمية كويتية في مجال البتروكيماويات.

وها هي ايكويت تبدأ من المقر الجديد الميمون، مرحلة مهمة من مسيرة عطائها الحافل بالانجاز والتألق ككيان صناعي فائق نعتز به ومفخرة اقتصادية تجسد شراكة متميزة بكل المقاييس لكوكبة من الشركات الوطنية والعالمية المرموقة.

ولا يفوتنا في هذه المناسبة الطيبة استحضار التعاون البناء القائم والمتنامي بين محافظة الأحمدي وايكويت، والشراكة المثمرة التي تجمعنا منذ سنوات ونتمنى لها الاستمرار والتطور والازدهار.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لايكويت محمد حسين: هذه المناسبة ليست للاحتفال فقط بالانجازات التي تم تحقيقها في الماضي، بل هي أيضا جزء من رحلة ايكويت نحو مستقبل مبني على الثقة، والابتكار، والتنمية المستدامة والتطوير المستمر.

ان ما حققته ايكويت من انجازات، جعلتها قادرة على تحقيق التقدم من مجرد جهة صناعية محلية الى مؤسسة عالمية للبتروكيماويات تمثل ثاني أكبر منتج لمادة الايثيلين جلايكول على مستوى العالم.

ويتميز المقر الرئيسي الجديد لايكويت بالعديد من المواصفات التي تجعله مؤهلا للحصول على شهادة برنامج الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED). وتم تصميم المقر الجديد وتشييده وتشغيله ليكون من المباني المستدامة التي تحقق أعلى المعايير العالمية في المحافظة على البيئة وتوفير الطاقة.

وعلى مساحة كلية تبلغ 16500 متر مربع، تم تصميم المبنى بأسلوب عصري يراعي أعلى المعايير العالمية بما يعكس التزام مجموعة ايكويت بالتميز الدائم والكفاءة العالية. ويتضمن المبنى الجديد العديد من المزايا منها تقليل استهلاك الماء بنسبة 20%، وتوليد نسبة 5% الى 7% من احتياجات المبنى من الكهرباء عبر استخدام ألواح الطاقة الشمسية.