أعلن بنك الخليج عن أسماء الفائزين بالسحوبات اليومية لحساب الدانة خلال الأسبوع من 5 حتى 9 نوفمبر الجاري. وتشمل السحوبات اليومية لحساب الدانة جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار لكل فائز خلال أيام العمل، والفائزون هم: عبيد محمد رضوان الظفيري، كريم نبيل السونجي، سحر كاظم حجازي، سارة قاصم الشويكر، محسن غلوم مالك حسين، عبدالله عبدالوهاب عبدالعزيز العصفور، هاني محمد شريف تقي، فؤاد جواد يعقوب أبوالحسن، عبدالله سعود عبدالعزيز البصري وحمـــد محــمد عبيد العجمي.

وسيجرى السحب الرابع والأخير في 11 يناير 2018 ويتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 2017 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.

ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب مباشرة عبر تحول المبالغ من أي حساب محلي، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.