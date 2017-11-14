حققت شركة الراية المتحدة الرائدة في مجال التطوير العقاري والسياحة الدينية خطوة مهمة لرفع تصنيف مؤسساتها الفندقية، حيث اعتمدت حكومة جمهورية البانيا فندق نسك المدينة بالمدينة المنورة المملوك للشركة كمقر إقامة لوفود الحكومة الألبانية لدى زيارتهم للمدينة المنورة، وقام الوفد عقب عودته إلى العاصمة الألبانية (تيرانا) بوضع صور للفندق على الموقع الرسمي للحكومة مع وصف حوله كمنشأة فندقية مميزة مع خدمات وصفت بأنها «رائعة ومميزة».

وكان وفد رسمي من حكومة جمهورية ألبانيا زار الفندق مؤخرا وأشاد بخدماته المتميزة وموقعه القريب من المسجد النبوي الشريف، مؤكدا «أن ما شاهده خلال الإقامة حدا بهم لاعتماد «نسك المدينة» مقرا لإقامة وفود الحكومة عند زيارتهم للمدينة المنورة.

ويأتي ذلك متوازيا مع اعتماد جهات سعودية مختلفة لفندق نسك المدينة على غرار فرق «الشباب» و«أبها» و«الرياض» السعودية له عند زيارتهم للمدينة المنورة كمقر لإقامة وفودها.

وفي معرض تعليقه على ارتفاع تصنيف «نسك المدينة» وبدء تعامله مع الوفود الحكومية، قال الرئيس التنفيذي لشركة الراية المتحدة جاسم محمد الفجي: هذا ما نهدف إليه في مشروعاتنا الفندقية تحديدا لكي تحتل مكانتها اللائقة لتعكس جودة المنشأة من جهة وموقعها من جهة ثانية، وما نقدمه من تسهيلات وخدمات وحسن استقبال من إدارة الفندق للعملاء من جهة ثالثة.