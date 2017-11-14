أعلنت بورصة الكويت عن عقد مزاد لبيع 218.6 مليون سهم من شركة الاتصالات المتنقلة (زين) الكويتية يوم 27 من نوفمبر الجاري ما يعادل نسبة 5.052% من رأسمال الشركة بسعر ابتدائي قدره 440 فلسا كويتيا للسهم الواحد.

وقالت البورصة في إفصاح على موقعها الإلكتروني إن اجمالي قيمة الصفقة يبلغ 96.19 مليون دينار، موضحة أن المزاد سيخضع لبعض الشروط.

وأضافت ان من هذه الشروط ان يودع من يرغب في دخول المزاد شيكا مصدقا بقيمة 10% من قيمة الصفقة في موعد أقصاه الساعة التاسعة والنصف صباحا في يوم عقد المزاد.

وأوضحت انه تم الاتفاق بين شركة مجموعة الأوراق المالية (طرف بائع) لصالح شركة الثمار الدولية ومجموعة العوائد الوطنية للتجارة العامة والمقاولات وشركة درة النور للتجارة العامة والمقاولات وشركة الشرق القابضة وعذبي سالم العلي الصباح وعلي سالم العلي الصباح وشركة مجموعة الأوراق الماليــة لصالــح شركــة نهـوض التنميـــة للتجــارة العامة والمقاولات (طرف مشتر).

ولفتت إلى ان المزايدة ستبدأ تمام الساعة 12.55 ظهرا في اليوم المذكور في قطاع عمليات التداول في مبنى البورصة وسيرسي المزاد في تمام الساعة 1.10 ظهرا في اليوم ذاته على المشتري الابتدائي ما لم يتقدم مشتر آخر بسعر أعلى.