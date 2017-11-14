قالت «ميد» إن الخليج العربي يضم أضخم عدد من مشاريع البناء التي هي قيد الإعداد في العالم، حيث تبلغ قيمة المشاريع المخطط لها أو التي يجري حاليا تنفيذها في المنطقة 3.1 تريليونات دولار، حيث تشكل القيمة المرتفعة للمشاريع المخطط لها والتي يجري حاليا تنفيذها مؤشرا واضحا على تحول قطاع المشاريع إلى محرك رئيسي للنجاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث نجح هذا القطاع في وضع أسس التنمية المستدامة على الأمد الطويل في المنطقة والتي من شأنها دعم أجيال المستقبل.

وأضافت انها تدعم هذا التطور من خلال تكريم أفضل الإنجازات التي يحققها قطاع المشاريع في المنطقة خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز ميد لجودة المشاريع بالتعاون مع بنك المشرق.

ويتألف برنامج الجوائز من مرحلتين تخضع خلالهما المشاريع للتقييم من قبل لجنة تحكيم بهدف تكريم الأفضل على مستوى البلد ومن ثم اختيار الفائز العام في منطقة الخليج عن كل فئة. والكويت هي الدولة الوحيدة التي قدمت مشاريع فائزة ضمن فئة المشروع السكني للعام في دول مجلس التعاون الخليجي، مع فوز مشروع وول هاوس في عام 2016 ومشروع الحدائق الثلاث في 2017.

وفي هذا الإطار، قالت بيكي كرايمان، مديرة البرنامج، والجوائز والفعاليات المدارة في ميد: «لا يقتصر الأمر على إنجاز أطول مبنى أو أضخم مشروع لتعزيز البنية التحتية، وذلك رغم روعة هذه الإنجازات، بل يتم التركيز أكثر حول كيفية مساهمة المشاريع في تحقيق النجاح الاقتصادي والاجتماعي واستدامة المجتمع في مكان تواجدها».

وحتى الآن، حازت 4 بلدان فقط جائزة البرنامج التي يطمح الجميع إلى نيلها، وهي جائزة ميد لجودة المشاريع للعام، بالتعاون مع بنك المشرق.

وقد فازت بها الإمارات مرتين، الأولى مع مشروع برج خليفة في عام 2011 والثانية مع مطار دبي الدولي- مشروع كونكورس أ في عام 2013. هذا وفازت قطر أيضا بهذه الجائزة المرموقة مع مشروع لؤلؤة قطر لتحويل الغاز الطبيعي إلى سوائل لقطر للبترول وشركة شل قطر في عام 2012، ومشروع مبنى كلية الدراسات الإسلامية في قطر في عام 2015.

هذا وحققت السعودية فوزا مزدوجا، حيث حصلت على أبرز جائزة يقدمها البرنامج لعامين متتاليين مع مشروع مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية في عام 2016 ومشروع صدارة في العام الماضي.

أما البحرين ففازت مرة واحدة بها، مع مشروع تركيب مصفاة محطة معالجة مياه الصرف الصحي شركة نفط البحرين (بابكو) في عام 2014.

ومنذ إطلاق برنامج جوائز ميد لجودة المشاريع في عام 2011، كرمت ميد 92 من المشاريع التي تتميز بأعلى مستويات الجودة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي من بين تلك المنجزة بين عامي 2009 و2017.

وعلى الصعيد الإقليمي، حققت الإمارات الأبرز مع 28 مشروعا فائزا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتلتها مع 17 مشروعا، وقطر مع 16 مشروعا. أما البحرين وسلطنة عمان فلديهما 12 و11 مشروعا فائزا إقليميا، على التوالي، في حين لدى الكويت 8 مشاريع فائزة.