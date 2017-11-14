أعلنت الشركة التجارية العقارية في بيان صحافي أمس عن نتائجها المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2017، حيث حققت في صافي ربح المساهمين 11.3 مليون دينار بزيادة 34.6%.

وقالت الشركة إن نمو الأرباح جاء مدعوما بزيادة الإيرادات التأجيرية بنسبة 41.25%، مضيفة أن الربح التشغيلي بلغ 15.5 مليون دينار وذلك بارتفاع بلغ 55.7% عن الفترة المقارنة من العام الماضي، كما بلغت مجموع الإيرادات 29.2 مليون دينار بنمو 17.7%.

وبالتعليق على النتائج والتوقعات، قال رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية عبدالفتاح معرفي: «يسرنا أن نعلن عن تحقيق ارتفاع ملحوظ في نتائج أعمال الربع الثالث من عام 2017 والتي تتماشى مع توقعات الإدارة، وحقق كل من قطاعي العقار والاستثمار نتائج جيدة، بارتفاع كبير وملحوظ بقطاع العقار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث إن النمو في عائدات الإيجار كان مدعوما بمزيج من ارتفاع مدخول الإيجار ورفع مستويات الإشغال».

وأضاف: لا تزال الإدارة ملتزمة بتطبيق تغييرات فعالة لتقليل تكلفة العمليات، هذا، وقد عملت وحدة الأعمال الاستراتيجية الجديدة تحت مسمى «إدارة» والتي توفر خدمات إدارة العقار وفقا للمعايير العالمية لتلبي احتياجات أصحاب المباني السكنية والتجارية لجذب أكبر عدد من العملاء.

كما أن مرحلة البناء في برج التجارية ذي الـ 46 طابقا والذي يقع في منطقة الحورة في البحرين تسير بشكل جيد تماشيا مع خططنا، كما سنقوم بإطلاق خطة المبيعات والتسويق في المنطقة قريبا. وذكر معرفي أن الشركة مستمرة في تركيز اهتمامها التجاري لدعم السياسات طويلة الأجل، بنمو مستدام لتحقيق أقصى قيمة لحقوق المساهمين في التجارية.