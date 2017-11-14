حذر في أسواق النفط نتيجة نمو أنشطة الحفر الأميركية

قال الأمين العام لأوپيك، محمد باركيندو إن السوق تستعيد توازنها بوتيرة متسارعة وبثقة عالية من استفادة قطاع النفط والاقتصاد العالمي من اتفاق أوپيك والمنتجين المستقلين.

وأضاف خلال حديث له مع «رويترز» خلال مؤتمر لقطاع الطاقة أنه واثق من أن قطاع النفط والاقتصاد العالمي يستفيدان من اتفاق خفض الإنتاج وأن التحرك المشترك لمواجهة الأزمة ساعد القطاع وأن الطلب على النفط قوي.

من جهته، توقع وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن يشهد العام المقبل تقلبات أقل في السوق وأن هناك احتمالا لتمديد الاتفاق.

وأضاف المزروعي «نأمل باستمرار التزام الدول الأربع والعشرين المشاركة في اتفاق النفط، وسيكون هناك مزيد من التعافي ومزيد من الاستثمارات من المنطقة خلال العام المقبل وأن خفض إمدادات الخام ساهم في أقل من عام في تصريف نحو 180 مليون برميل من مخزونات بلغت مستويات تاريخية».

وأضاف أن الإمارات ستلتزم بأي قرار يجري الاتفاق عليه في اجتماع أوپيك الشهر الجاري.

وكان المزروعي قد أكد قبل أيام في تصريحات صحافية أن «اتجاه منظمة أوپيك والمنتجين من خارجها، يظهر تأييد الجميع تمديد اتفاق خفض الإنتاج لما بعد مارس 2018».

وأضاف: أن مدة التمديد ستكون موضوع مناقشة خلال مؤتمر أوپيك المقبل في فيينا نهاية الشهر الجاري، لافتا إلى أنه مازال هناك فائضا في المخزون بنحو 150 مليون برميل، وهو أعلى معدل في السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى أن السوق تحتاج إلى بعض التصحيح.

على الصعيد نفسه، قال وزير النفط العماني محمد الرمحي إنه واثق من أنه سيكون هناك اتفاق بين منتجي النفط العالميين هذا الشهر على تمديد تخفيضات الإنتاج.

وذكر الوزير على هامش مؤتمر للطاقة في أبوظبي أن إنتاج سلطنة عمان الحالي من النفط يبلغ 968 ألف برميل يوميا وأن بلاده ملتزمة بحصتها.

إلى ذلك، خيم الحذر على التعاملات في أسواق النفط خلال تداولات أمس وسط استمرار التوترات في الشرق الأوسط وبعد زيادة عدد الحفارات في الولايات المتحدة بما يشير إلى أن المنتجين يستعدون لزيادة الإنتاج.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 5 سنتات إلى 63.57 دولارا للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4 سنتات إلى 56.78 دولارا للبرميل.

«أرامكو» تخطط لإنفاق 300 مليار دولار في النفط والغاز

أبوظبي ـ رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر ان الشركة تخطط لإنفاق ما يقرب من 300 مليار دولار على مدى 10 سنوات في مشاريع نفط وغاز بقطاع المنبع.

وأضاف الناصر في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) أن الاستثمارات ستكون بصفة أساسية في مشروعات بقطاع المنبع والأنشطة البحرية والبرية ومشروعات مشتركة في المملكة وخارجها.

وكان الناصر قد أكد في مقابلة مع «العربية» بثت اول من امس أن مشاريع الغاز في المملكة مستمرة، لافتا إلى أن الإنتاج الحالي للشركة يبلغ 16 مليار قدم مكعبة من الغاز.

وقال الناصر «سترفع أرامكو إنتاجها من الغاز إلى 20 مليار قدم مكعبة نهاية العام 2019»، مشيرا ان السوق السعودية جاذبة من حيث كمية الاستثمارات والمشاريع سواء في المناطق البرية أو البحرية.

وكشف عن سعي «أرامكو» لرفع استخدامات الغاز في محطات التحلية والكهرباء من 50 إلى 70%.

وقالت «أرامكو» في بيان ان الاتفاقيات الموقعة مع العديد من شركات خدمات الزيت والغاز تأتي في إطار برنامج يعزز توجه الشركة نحو تنويع مزيج الطاقة ودعم احتياجات المملكة منها بتكلفة إجمالية لهذه الاتفاقيات تبلغ نحو 4.5 مليارات دولار.

تحسن سوق النفط بـ 2018

رويترز: قالت «أوپيك» إن الاتفاق الذي أبرمته لخفض الإنتاج مع منتجين منافسين يقلص فائض مخزونات النفط بما يشير إلى تقلص الفجوة بشكل أكبر بين العرض والطلب في السوق العالمية العام القادم، متوقعة ارتفاع الطلب على نفطها في 2018.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري إن العالم سيحتاج إلى 33.42 مليون برميل يوميا من نفطها العام القادم بارتفاع 360 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة.

كما ذكرت المنظمة التي تضم 14 منتجا للنفط أن إنتاجها من الخام في أكتوبر، وفقا لتقييم مصادر ثانوية، جاء دون الطلب المتوقع في 2018 عند 32.59 مليون برميل يوميا بانخفاض بلغ نحو 150 ألف برميل يوميا عن سبتمبر.

ويشير التقرير إلى عجز في الإمدادات العام المقبل إذا واصلت «أوپيك» الضخ بمعدل أكتوبر.