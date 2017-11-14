شاركت شركة رساميل للاستثمار في النسخة الرابعة من معرض MIPIM العقاري 2017 ـ المملكة المتحدة والذي يعتبر أحد أكبر وأهم المعارض العقارية في بريطانيا بفضل نجاحه في جذب كبار وأهم المستثمرين والمهتمين بالقطاع العقاري المحلي في بريطانيا وتوفيره منصة تسويقية للمستثمرين المحليين والعالميين، كما يعتبر هذه الحدث مهما في هذا القطاع بفضل مشاركة أهم الشركات العقارية العالمية التي تعمل على عرض وتسويق مشاريعها للشركات والمستثمرين والزائرين.

وفي معرض تعليقه على هذه المشاركة، قال الرئيس التنفيذي في شركة رساميل للاستثمار سمير الغربللي ان المعرض شهد مناقشة سلسلة من القضايا المهمة والمثيرة للاهتمام مثل مشاكل قطاع الإسكان في بريطانيا وسبل إيجاد الحلول لهذه المشاكل.

وأشار إلى أن العاصمة البريطانية لندن ما تزال الوجهة المفضلة للمستثمرين في القطاع العقاري وذلك لعدة أسباب، أهمها الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى التدفقات النقدية التي شهدت ارتفاعا هائلا.

وإلى جانب ذلك ومن الناحية الجغرافية، ما تزال لندن الوجهة المثلى للمستثمرين في القطاع العقاري في المملكة المتحدة بما أن الأسواق الأخرى ما تزال صغيرة بالمقارنة مع العاصمة.