أعلنت شركة الكويت للتأمين في بيان صحافي أمس عن تحقيق صافي ربح بقيمة 7.2 ملايين دينار خلال التسعة شهور الأولى من 2017، بالمقارنة مع خسارة بقيمة 737 ألف دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي أي بارتفاع 1081%. وبلغت ربحية السهم 39.15 فلسا مقابل خسارة 3.99 فلوس للسهم الواحد لنفس الفترة العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الكويت للتأمين سامي شريف عضو منتخب في جمعية الأكتواريين الأميركية وعضو الأكاديمية الأميركية للأكتواريين ان الشركة واصلت المحافظة على تحقيق أدائها التشغيلي المتنامي خلال التسعة شهور من هذا العام، بفضل تطبيقها لخطتها السنوية الموضوعة والمتضمنة أهدافا طموحة ومحددة مرتبطة بجدول زمني استطاعت الالتزام بتحقيقه بإتقان، لافتا إلى أن نتائج التسعة شهور الأولى لهذا العام تعكس النمو المتواصل للشركة، حيث حققت «الكويت للتأمين» ارتفاعا في حقوق المساهمين لتصل إلى 70.8 مليون دينار في نهاية التسعة شهور الأولى من 2017، بالمقارنة مع 56.8 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 24.6% مما يعكس قدرة الشركة على حماية أصولها وحقوق مساهميها.

وأضاف شريف أن قيمة الأقساط المكتتبة بلغت 30.2 مليون دينار خلال التسعة شهور للعام الحالي مقارنة مع 27.6 مليون دينار عن الفترة نفسها العام الماضي بارتفاع 2.6 مليون دينار وبنسبة 9.6%.

كما ارتفعت موجودات الشركة إلى 172.2 مليون دينار في نهاية الفترة الحالية بالمقارنة مع 146.8 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 25.4 مليون دينار وبنسبة 17.3%.

وشدد شريف على أن ارتفاع صافي أرباح الشركة قد تحقق بالرغم من زيادة الاحتياطيات الفنية لتصل إلى 83.7 مليون دينار للفترة الحالية مقارنة مع 72.9 مليون دينار لنفس الفترة العام الماضي بزيادة نسبتها 14.8% مما يدعم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.

واختتم شريف أن الشركة قامت بضم 3 أكتواريين بدرجة شريك في جمعية الاكتواريين الأميركية ويباشر الفريق عمله تحت إشرافي المباشر.

وبذلك تنفرد الشركة من بين شركات التأمين العاملة في الشرق الأوسط بتوفر هذا العدد من الخبرات الاكتوارية مما ينعكس إيجابا على أدائها وعلى النفع لعملائها.

وللتوضيح ان الخبير الاكتواري هو الذي يقوم بتصميم وتسعير المنتجات التأمينية على أسس صحيحة وعلمية كما يقوم باحتساب المخصصات والاحتياطات الفنية اللازمة لصلابة الشركة المالية.