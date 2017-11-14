أعلن بنك الكويت المركزي عن البدء في استقبال طلبات الدفعة السابعة من الراغبين في الالتحاق بالبرنامج الوطني لتأهيل حديثي التخرج للعمل المصرفي، حيث يهدف هذا البرنامج إلى اختيار نخبة من حديثي التخرج لتدريبهم وتطوير مهاراتهم في العمل المصرفي من خلال التدريب النظري والميداني لمدة سنة في البنوك الكويتية وبعض المؤسسات العالمية المشهود لها بالكفاءة والسمعة في مجال العمل المصرفي، وبما يوفر لهم فرصة اكتساب خبرة عملية ومهنية تمهيدا لدخولهم في مجال العمل المصرفي لدى البنوك المحلية، وليكونوا نواة لجيل جديد متميز من القيادات الواعدة في العمل المصرفي.

وأضاف المركزي أن هذا البرنامج المتميز يأتي بمبادرة ودعم منه بالتعاون مع البنوك الكويتية، وإدارة معهد الدراسات المصرفية الذي عمل على تصميم وإعداد وتنفيذ ذلك البرنامج لتعزيز أداء الكوادر الوطنية العاملة في القطاع المصرفي في الكويت بنخبة متميزة من الكويتيين حديثي التخرج المتميزين دراسيا وتدريبيا.

وأوضح البنك المركزي أن البرنامج يشكل أحد أفضل الخيارات المتاحة لحديثي التخرج ممن يرغبون في العمل في القطاع المصرفي، وذلك بما يشتمل عليه من تنوع في المجالات المصرفية والمالية بما يعكس رؤية مستقبلية تتفاعل مع التطورات في العمل المصرفي والمالي، وبما يجعل مخرجات هذا البرنامج تتسم بالجودة العالية، حيث تضافرت على تنفيذه ودعمه جهود مخلصة في إطار التعاون فيما بين بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية، وجهود معهد الدراسات المصرفية الذي نجح في التعاون وعقد اتفاقات تدريب مع بنوك عالمية متميزة في مجالات إدارة الثروات والأصول على مستوى العالم.

وسيواصل بنك الكويت المركزي جهوده الحثيثة في توفير أفضل فرص التدريب للشباب الكويتي في إطار دعمه المستمر لرفد القطاع المصرفي بالكفاءات بما يعزز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني.

وأوضح بنك الكويت المركزي أن جهوده الخاصة بتنمية وتطوير الكوادر الوطنية تشتمل على طرح وتطوير العديد من البرامج ذات المستوى الرفيع بالتعاون مع كوكبة من أفضل المدربين في العالم وتتعاون في هذا الإطار مع مؤسسات أكاديمية وتدريبية مرموقة، منها كلية هارفارد للإدارة كما تتعاون مع بنوك ومؤسسات مصرفية وعالمية في إطار التعاون المشترك لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في جميع المستويات من حديثي التخرج وذوي الخبرة وتقدم البعثات والمساندة للدراسات العليا والحصول على الشهادات المهنية من أرقى المؤسسات الأكاديمية والتدريبية.

يذكر أن شهادة البرنامج معتمدة من معهد لندن الذي كان يعرف سابقا LIBF المصرفي والمالي وهو من (IFS University College) باسم أعرق المؤسسات العالمية في مجال الخدمات المصرفية والمالية.