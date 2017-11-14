الهندي: 10 جهات أكدت رعايتها للمعرض إلى جانب وزارة الكهرباء

الاستخدام الصحيح لمواد البناء يساعد على تقليل استهلاك الكهرباء

طارق عرابي

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد حجي بوشهري أن الاستخدام الصحيح لمواد البناء من شأنه أن يساعد على تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على المستهلك والدولة على حد سواء. واضاف في تصريحاته للصحافيين عقب افتتاح معرض البناء- بيتك، الذي تنظمه شركة معرض الكويت الدولي على أرض المعارض الدولية، انه يجب على المقاول والمستهلك أن يحرص على استخدام العوازل السليمة والألمنيوم والزجاج والتكييف المناسب، في جميع المباني والعقارات.

وأشار إلى التنسيق الحالي بين كل من وزارة الكهرباء والماء ووزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بالمواد المستخدمة داخل المنازل السكنية، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء خاطبت «التجارة» لتوجيه جزء من مواد البناء المدعومة نحو المواد الموفرة للطاقة، سواء ما يتعلق منها بالتكييف أو الإضاءة أو العوازل والنوافذ.

وفي رده على سؤال حول مشاريع المدن الخضراء في الكويت، أكد بوشهري أن مدينة جنوب سعد العبدالله ستكون أولى المدن الذكية التي يمكن أن يطلق عليها اسم «المدينة الخضراء».

أما فيما يتعلق بمستجدات الطاقة الشمسية، قال بوشهري إن وزارة الداخلية بصدد تبني مشروع لتغذية المراكز الحدودية من خلال الطاقة الشمسية، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع على عدة مراحل، مشيرا إلى أن استخدامات الطاقة الشمسية أمر لا بد منه.

وفي رده على سؤال حول تعرفة الكهرباء والماء الجديدة قال بوشهري إن القانون رقم 20 لسنة 2016 أقر زيادة تعرفة الكهرباء والماء على العقار الاستثماري والتجاري، حيث تم بالفعل تطبيق هذه التعرفة على العقارين الاستثماري والتجاري، على أن يتم البدء بتطبيق هذه التعرفة في نهاية شهر نوفمبر الجاري على القطاع الحكومي كما نص عليها القانون.

وحول رأيه في معرض البناء، أشاد بوشهري بالشركات المشاركة في المعرض والتي قال إنها تقدم منتجات تتماشى مع متطلبات وزارة الكهرباء والماء. من ناحيته، قال خالد عبدالقادر الهندي مساعد مدير التسويق والمبيعات مدير معرض البناء «بيتك» ان المعرض يعد حدثا مميزا في الكويت من ناحية توقيته ونوعيته وأهميته، مشيرا الى أن تنظيم المعرض يأتي إيمانا من شركة معرض الكويت الدولي بأهمية هذا القطاع وتعميقا وتركيزا للضوء عليه، خاصة انه من القطاعات الاقتصادية المهمة في البلاد.

وأشار الى أن معرض البناء «بيتك» يستقطب شركات البناء الوطنية المختلفة والمقاولات والمهندسين والمقاولين العاملين في هذا المجال، إضافة الى المواطن الكويتي الراغب في استكمال أو تجديد بناء بيته أو قسيمته، حيث تشارك في المعرض جهات محلية ما بين راعية ومشاركة تمثل شركات ومؤسسات ومصانع ذات العلاقة بقطاع البناء والمكاتب الهندسية والمقاولات.

ولفت الهندي الى أن 10 جهات أكدت رعايتها للمعرض الى جانب وزارة الكهرباء والماء يتقدمها شركة «عربي» كراع ماسي، في حين حظي بالرعاية الذهبية شركة هيدروتيك الهندسية، وبينما كانت الرعاية الفضية من نصيب كل من لاجين للمعادن، وبسامكو للأدوات الصحية ومقاولاتها، وأرزاق، وأسيكو للصناعات، في حين كانت الرعاية البرونزية من نصيب شركة المحيط، ومركز الأنابيب الألمانية، وشركة المدد.

وأضاف «أن المعرض يستهدف تعزيز مبيعات مستلزمات مواد البناء واكسسواراتها بأسعار خاصة ومميزة، ويتيح بيع البضائع بأسعار نهاية العام التنافسية بشكل مباشر للجمهور، حيث يستفيد منها شريحة كبيرة من المواطنين أصحاب الفلل والقسائم وملاك المجمعات والمولات والمقاولين وأصحاب شركات البناء».

وأشار الى أن المشاركات بهذا المعرض تضم مجموعة من شركات مواد البناء والمصانع المتعددة والتي تعرض لمنتجاتها مثل الأسمنت والأخشاب وحديد التسليح والطابوق الرملي والحجر الجيري والبلاط المتداخل لأعمال الزينة ومواد أعمال التكسية والديكور الخارجية والداخلية والأدوات الصحية وخلاطات الماء والسيراميك وبايبات المياه والصرف الصحي والألمونيوم والزجاج واللوحات والقواطع الكهربائية والنوافذ والأبواب والمشغولات الخشبية والأوتوماتيكية، إضافة الى الأثاث والمفروشات، ومعدات الأمن والسلامة كأجهزة رصد وتتبع الدخان وطفايات الحريق والمصاعد، وكاميرات المراقبة ومعدات الأمان والسلامة وغيرها الكثير من المستلزمات.