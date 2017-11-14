4.4 % نمو الأصول إلى 3.24 مليارات دينار بحريني

أعلن بنك الإثمار للتجزئة الإسلامي في بيان صحافي أمس عن صافي ربح بلغ 5.8 ملايين دينار بحريني للتسعة أشهر الأولى من 2017، وكان صافي الربح الخاص بمساهمي البنك للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 قد بلغ 1.7 مليون دينار بحريني.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار الأمير عمرو الفيصل في أعقاب مراجعة وموافقة مجلس الإدارة على النتائج المالية الموحدة للبنك لفترة التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2017، وهي أول نتائج مالية للربع الثالث للبنك يتم الإعلان عنها منذ تنفيذ الهيكلة الجديدة للمجموعة التي تمت بنجاح في يناير من هذا العام، وبالتالي فإنه لا توجد نتائج سابقة لمقارنتها بهذه النتائج ولذلك تم استخدام أرقام الربع الأول كبديل كونها أول أرقام أعلن عنها للهيكلة الجديدة: واصل البنك تحقيق أرباح في عام 2017، حيث سجل بنك الإثمار في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 صافي ربح بلغ 1.4 مليون دينار بحريني. وكان صافي الربح الخاص بمساهمي البنك لهذه الفترة قد بلغ 0.2 مليون دينار بحريني.

وأضاف: «تظهر النتائج المالية لبنك الإثمار للربع الثالث وجود أرباح مستمرة ودخل مستقر لهذا العام. وخلال التسعة أشهر الأولى من 2017، حقق البنك إجمالي إيرادات 112.7 مليون دينار بحريني، بما في ذلك 36.3 مليون دينار بحريني لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017. وسجل صافي دخل قبل مخصصات انخفاض القيمة والضرائب الخارجية قدره 15.3 مليون دينار بحريني، بما في ذلك 2.6 مليون دينار بحريني لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار أحمد عبدالرحيم ان مواصلة البنك تحقيق الربحية تعود إلى حد كبير نتيجة التركيز على تطوير المنتجات والخدمات مع سعي البنك بجد ليكون قريبا من عملائه.

واستطرد: «إن النتائج المالية لبنك الإثمار تظهر استقرارا في النمو على مدار العام. وهذا خير دليل على استمرار نجاح البنك كبنك تجزئة إسلامي وهو مؤشر يؤكد على أننا بالفعل نسير في الاتجاه الصحيح مع العمل على تحقيق رؤيتنا المشتركة بأن نصبح واحدا من بنوك التجزئة المصرفية الرائدة في المنطقة».

وقال عبدالرحيم: «إن النتائج أظهرت أن إجمالي أصول البنك نما بنسبة 4.4% خلال الأشهر الستة الماضية ليصل إلى 3.24 مليارات دينار بحريني كما في 30 سبتمبر 2017 بعد أن كان 3.11 مليارات دينار كما في 31 مارس 2017. أما المرابحات والتمويلات الأخرى فقد نمت 2.1% خلال نفس الفترة لتصل الى 1.80 مليار دينار بحريني في 30 سبتمبر 2017، مقارنة بـ 1.77 مليار دينار كما في 31 مارس 2017.