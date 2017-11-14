ديديه جاردان: الفندق علامة تجارية معروفة.. والكويتيون يثقون في خدماتنا

أقل سعر للغرفة 114 ديناراً.. و3500 دينار سعر الليلة في الجناح الملكي عبدالرحمن خالد «فور سيزونز الكويت برج الشايع».. تحفة فنية ومعمارية، فخامة من الخارج والداخل، تستبق المستقبل للدخول على قائمة «كويت 2035». برؤية واضحة من رجل الأعمال محمد الشايع، بني فندق «فور سيزونز الكويت برج الشايع» بأن يكون الأروع والأفضل والأفخم في المنطقة. ديديه جاردان، مدير عام فندق «فور سيزونز الكويت برج الشايع»، يوضح في مقابلة مع «الأنباء»، تفاصيل الخدمات التي يقدمها الفندق لنزلائه وحتى للضيوف والزائرين. ويقول جاردان: «نهتم بجميع احتياجات نزلائنا. يجب معرفتها جيدا، يجب معرفة ما يحبون ويفضلون، وهذا تركيزنا الاساسي». ويضيف: «موقعنا سهل جدا، وحوله بناء يتطور يوما بعد يوم، وأماكن يحب الكويتيون الذهاب إليها». وفيما يلي التفاصيل:

لدى الكويت العديد من الفنادق الفخمة، لماذا على الزائر اختيار فور سيزونز الكويت برج الشايع؟

٭ هناك العديد من الفرص المشجعة لزيارة واكتشاف فندق فور سيزونز الكويت برج الشايع، ليس لانه جديد بل لانه رائع وجميل وذو إمكانيات هائلة. كما نركز على خدمة ضيوفنا بشكل تفصيلي بالإضافة الى اننا نلبي لهم الخدمات الشخصية التي يحتاجونها ويريدونها، اذ تعتبر الخدمات الشخصية مهمة جدا لدى الضيوف.

كما تعلم، فإن تقديم المنتجات دون وجود للأشخاص لا تتوافق، لذا يجب خلق روح للفندق وتلك الروح تصنع من قبل الأشخاص الذين سيزورون مكانا مليئا بالفخامة.

يتجول الكويتيون كثيرا حول العالم لسنوات طويلة، لذا هم يعرفون جيدا ما هو «فور سيزونز الكويت برج الشايع» ويستمتعون به، وأخيرا نحن هنا في الكويت، والأفضل ان يقوم الزوار بتجربة المطاعم والسبا وحمام السباحة وخدمة الموظفين لهم داخل الفندق.

ما التحديات التي تواجهك في جذب الضيوف؟

٭ أعتقد من المهم عندما تفتتح عملا ان تتعلم، لذا عندما أتيت الى هناك طرح البعض أسئلة بخصوص عدم وجود شاطئ، إذ ما رأيناه خلال فترة افتتاحنا للفندق منذ شهرين ونصف هو ان عدم وجود فندق لا يهم، رأينا قدوم الناس الى الفندق بكثرة للمميزات التي يحتويها كحضارة معمارية في منتجع، اذ ان لدينا 284 غرفة و67 جناحا ولدينا ايضا السبا وصالة الفيتنس على دورين، كما ان لدينا حمام سباحة داخليا وخارجيا يمتلكون مميزات شيقة وفخمة لتجربتها، لأنها الوحيدة من نوعها في الكويت، بالإضافة الى 5 مطاعم.

ويتميز موقعنا بقربه من العديد من المناطق التي تستقطب المواطنين، اذ تجاورنا بوابات حديقة الشهيد 1 و2 و3، بالاضافة الى الأوبرا، وتعد تلك المنطقة مذهلة، وبإمكانها ان تكون مركزا ماليا.

كما ان الدخول الى بوابة الفندق سهل جدا من الشارع الرئيسي بالإضافة الى توافر أماكن لركن السيارات، لذا من السهل الوصول الى الفندق. وفي الواقع، منذ 8 أشهر بدأ فندق «فور سيزونز الكويت برج الشايع» يأخذ شكلا جذابا للمارين وثقت ان عملنا سيكون جيدا جدا.

ما الخدمات التي توفرونها للضيوف؟

٭ بالتأكيد سمعت بفندق «فور سيزونز الكويت برج الشايع» كعلامة تجارية معروفة، كما انه معروف بخدماته وفخامته حول العالم، وعندما يزورونا الضيوف يشعرون بالراحة كأنهم في بيتهم، وتلك الامور التي نركز على ان يشعر بها الضيف منذ اللحظة التي يدخل بها الفندق كطلب قهوته المفضلة، اذ يجب على العاملين بالفندق معرفتها جيدا ومعرفة كل الأمور التي تحبها وتفضلها، لذا يثق نزلاؤنا الكويتيون بالخدمات التي نقدمها.

ما الذي برأيك حققته كمدير عام للفندق؟

٭ مبتسما، افتتاح هذا الفندق في الكويت، يعد هذه الوظيفة الاولى لي كمدير عام فندق، وكنت اعمل مع سلسلة فنادق «فور سيزونز» منذ 23 عامـا في مختلف دول العالم، وعنـــدما بدأت عملي كنت أغسل الصحون ثم تدرجت من طباخ وساقي ومساعد مدير، لذا حققت نجاحا حقيقيا من خـــلال حياتي بشكل عام، اذ يعـــتبر «فور سيزون الكويت» أروع فنادقنا الحالية خصوصا عندما نتعاون مع شريك عظيم مثل مجموعة «محمد الشايع»، وكان علي فهم ثقافة الشعب الكويتـــي جيدا لبدء العمل، اذ قمت بزيـــارة الديوانيات لمعرفة ثقافة الشعـــب جيدا وماذا يفضلون وماذا يريــدون ويطمحون، والكويت بلد صغير كالقرية الجميع يعرف بعضه.

هل ترى ان الكويت بلد لديه إمكانيات السياحة؟

٭ في المستقبل لا يوجد سبب بألا تكون الكويت بلد سياحي، هناك العديد من الامور يجب ان تحدث، كفتح باب الكويت قليلا للزائرين، إذ تتجه الكويت نحو الطريق الصحيح في خطتها كويت 2035 وهناك أمور كثيرة سيتم بناؤها في الفترة المقبلة والعديد من الفرص، لذا أعتقد ان توقيت ومكان افتتاحنا للفندق جيد جدا.

بكم تبدأ أسعاركم وكم سعر أغلى جناح؟

٭ أقل سعر للغرفة 114 الى 150 دينارا لليلة لبعض أنواع الغرف، أما بالنسبة للجناح الملكي فيصل الى 3500 دينار لليلة الواحدة، وذلك لأن كل شيء يتعلق بالفخامة موجود في الفندق، حتى ان الغرف تحتوي على كل ما يبحث عنه النزيل.

حدثنا عن أناقة الفندق في الهام النزلاء؟

٭ في الحقيقة، العديد من الأشخاص اجتهدوا لبناء تلك التحفة المعمارية، تبدأ من مالكه «الشايع» الذي كان له رؤية ووجهها لإدارة الفندق من تصاميم وإعمار وغيره، وكانت رؤية بعمل شيء فريد من نوعه على مستوى المنطقة.