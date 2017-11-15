الفوزان: الطلبية ستدعم إستراتيجيتنا للنمو والتوسع بأسطولنا

الطائرات الجديدة تتميز بمقصورات واسعة ورحبة



وقعت الصقر الذهبي للطيران، المزود الحصري لطائرات الخطوط الوطنية الكويتية، مذكرة تفاهم مع شركة إيرباص لشراء 25 طائرة من طراز A320neo.

وقد تم التوقيع على مذكرة التفاهم في معرض دبي للطيران من قبل رئيس مجلس إدارة الصقر الذهبي للطيران د.حمد التويجري، والرئيـــس التنفيـــذي للعمليات العملاء في شركة إيرباص للطائرات التجارية جون ليهي، بحضور رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الوطنية علي الفوزان.

وتدير الخطوط الجوية الوطنية التي استأنفت عملياتها في يوليو 2017، حاليا أسطولا من طائرتين من طراز A320ceo تخدم عدة وجهات في الشرق الأوسط وأوروبا من مقر عملياتها في الكويت. وسيساهم أسطول طائرات A320neo في الرؤية الاستراتيجية للشركة لتصبح شركة الطيران الأسرع نموا في الكويت.

وفي هذا السياق، قال علي الفوزان: «نتطلع إلى رفع مستوى أسطولنا وزيادة كفاءته، لذا ستقدم عائلة A320neo لعملائنا أكثر المقصورات راحة في الأجواء مع مقاعد واسعة بقياس 18 بوصة دون المقايضة في ربحية وكفاءة عملياتنا، وستمكننا هذه الطلبية من توسيع أسطولنا ودعم استراتيجيتنا للنمو فيما نواصل خدمة عملائنا على أكمل وجه».

وقال جون ليهي: «هذه الطلبية لـ 25 طائرة من عائلة A320neo تؤكد ثقة المشغلين في جميع أنحاء العالم بهذه الطائرة، حيث إن الكفاءة التشغيلية لهذه الطائرة والراحة التي توفرها للمسافرين على متنها تجعلها الخيار الأمثل لتوسيع أسطول الشركة ودعم خططها للنمو».

وتتميز عائلة طائرات A320neo بتقنياتهــــــا الحديثة بما في ذلك خيار المحرك الجديد والإضافات على الأجنحة التي تدعى «شاركلتس» التي تعمل على الحد من استهلاك الوقود بنسبة 15% وستزداد هذه النسبة لتصل إلى 20% بحلول 2020.

كما تعد عائلة طائرات إيرباص A320neo الأكثر مبيعا عالميا بين طائرات الممر الواحد بحصة سوقية تصل الى 60%، وتلقت إيرباص أكثر من 5.2 آلاف طلبية لهذا الطراز من قبل 95 مشغلا منذ إطلاقه في 2010.