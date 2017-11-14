قال وزير النفط البحريني، محمد بن خليفة آل خليفة، إنه لا يرى ما يبرر عدم تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط خلال اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك نهاية الشهر الحالي.

وأضاف آل خليفة في تصريحات صحافية، على هامش مؤتمر ومعرض أديبيك للنفط والغاز بالعاصمة الإماراتية أبوظبي:لا يوجد مبرر لعدم تمديد الاتفاق في اجتماع أوبك المقبل.

ومن المقرر أن تعقد أوبك وروسيا وغيرهما من المنتجين اجتماعا في 30 نوفمبر في العاصمة النمساوية فيينا؛ للبت في تمديد الاتفاق الحالي من عدمه.

وتعاني أسواق النفط الخام حول العالم، من تخمة المعروض ومحدودية الطلب؛ الأمر الذي أدى إلى تراجع سعرة بنحو النصف مقارنة بالعام 2014.

وفي محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط، بدأ الأعضاء في أوبك ومنتجون مستقلون، مطلع 2017، في تنفيذ اتفاق يقضي بخفض إنتاجهم الإجمالي من النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، لمدة 6 شهور، وتم تمديد الاتفاق في مايو الفائت 9 شهور أخرى تنتهي في مارس 2018.

وانطلقت، أمس الإثنين، فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أديبيك بمشاركة الآلاف من صانعي القرار، وتستمر أعماله حتى الخميس المقبل.