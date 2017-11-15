«كاديلاك» عرضت الأداء المتفوق والتصميم الفاخر والتكنولوجيا المتقدمة وميزات السلامة المعززة

قامت كاديلاك الغانم، الوكيل الحصري لسيارات كاديلاك في الكويت، بتنظيم فعالية خاصة في جامعة بوكسهل لتمكين الطالبات من تجربة قيادة سياراتها، حيث عرضت عليهن الأداء المتفوق والتصاميم الفاخرة، والتكنولوجيا المتقدمة، وميزات السلامة التي تجعل كاديلاك سيارة مثالية لامتلاكها.

وخلال هذا الحدث، شددت كاديلاك الغانم على أهمية رفع مستوى الوعي بين فئة الشباب حول كيفية اختيار سياراتهم المقبلة، وتقييم أدائها والتمتع بتجربة آمنة وفاخرة في آن واحد، ومن العناصر الرئيسية التي قدمتها للطالبات أهمية مستوى الخدمات ما بعد البيع، وهي ما تجعل سيارات كاديلاك استثمارا طويل الأجل يعكس قيمتها وأكثر بكثير.

الطالبات تمتعن بتجربة قيادة أكثر فئتين شهرة في السوق المحلـــي وهمـــا ATS وXT5، الأولى تمثل فئة السيدان والثانية تمثل فئة الكروس أوفر. هاتان السيارتان مثاليتان للسائقين الشباب، إذ توفر لهم الاستقرار على الطريق، وتصاميم جريئة، وميزات ترفيه عديدة، علاوة على معايير السلامة التي لا مثيل لها في السوق.

ودعما لبدء حياتهم المهنية، قدمت كاديلاك الغانم للطالبات اللواتي جربن قيادة إحدى السيارتين خصما بقيمة 1500 دولار عند شراء سياراتهن القادمة من الموديلات الجديدة المتنوعة والفاخرة من كاديلاك.

وعلى هامش الحدث، أقامت كاديلاك الغانم سحبا من بين أسماء الطالبات اللواتي جربن قيادة سيارات كاديلاك، إذ حصلت الفائزة على قسيمة شرائية بقيمة 500 دينار من متجر بلومينغديلز في نهاية اليوم.

وشمل كذلك الحدث الذي امتد ليوم كامل ضيافة مقدمة للطلاب من وينديز وغيرها من المأكولات الخفيفة وذلك في اجواء احتفالية خلابة تركت عظيم الاثر على الطالبات المشاركات في هذا الحدث.