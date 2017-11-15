الهاشل: هد ف البرنامج تأسيس جيل قادر على حماية أنظمة المعلومات في القطاع المصرفي والمالي

مدة البرنامج 6 أشهر موزعة على 3 مراحل في الكويت والمملكة المتحدة أعلن محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية د.محمد الهاشل عن إطلاق بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية «برنامج قادة الأمن السيبراني» الموجه للكويتيين المتخصصين في مجال الأمن الإلكتروني، بهدف فتح المجال أمامهم لتعزيز قدراتهم وصقل مهاراتهم وتدريبهم وفق أحدث التقنيات وأفضل الممارسات المستخدمة في مجال أمن المعلومات.

وأشار الهاشل إلى أن البرنامج جاء متماشيا مع استراتيجية بنك الكويت المركزي لتنمية وتطوير الكوادر الوطنية في القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى بناء القدرات الفنية في مجال أمن وتقنية المعلومات، وتعزيز منظومة الاستعدادات في مواجهة التحديات المترتبة على المخاطر الناتجة عن التطور المتسارع للتقنيات الحديثة المستخدمة في مجال أنظمة المعلومات في القطاع المصرفي، حيث يبني بنك الكويت المركزي استراتيجيته في هذا المجال على إصدار التعليمات الوقائية للبنوك بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، والعمل على دعم الكوادر الوطنية من خلال التدريب المهني الرصين، فضلا عن دوره الرقابي في متابعة تنفيذ البنوك لتعليماته بما يضمن تبني أحدث التقنيات مع الحد من مخاطرها في الوقت ذاته، كما يأتي هذا البرنامج استكمالا للتعاون المثمر بين بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية.

وأضاف الهاشل أن برنامج «قادة الأمن السيبراني» هو برنامج رفيع المستوى يتيح الفرصة للكويتيين المتخصصين في مجال أمن المعلومات والشبكات لتعزيز قدراتهم على تنفيذ برامج الحماية ولتأسيس جيل من القادة المحترفين والفنيين القادرين على تطوير البرامج المناسبة لحماية أنظمة المعلومات في القطاع المصرفي والمالي في الكويت.

ومدة هذا البرنامج 6 أشهر موزعة على 3 مراحل تبدأ الأولى منها داخل الكويت وتشتمل على محاضرات عملية في مجال أمن المعلومات لمدة 5 أسابيع، ومن ثم يلتحق المتدرب بالمرحلتين الثانية والثالثة من البرنامج لمدة 4 أسابيع لكل مرحلة في المملكة المتحدة، يخوض خلالهما تجربة عملية فريدة من حيث برامج المحاكاة والزيارات الميدانية لمراكز الأمن السيبراني.

وأشار الهاشل إلى أنه وتحقيقا للأهداف المرجوة من البرنامج فقد تم تحديد أسس اختيار المتقدمين وفقا لضوابط منها أن يكون المتقدم كويتيا حاصلا على مؤهل جامعي مع توافر خبرة عملية في مجال أمن وتقنية المعلومات لا تقل عن 5 سنوات، أو أن يكون المتدرب حاصلا على مؤهل الدبلوم مع توافر خبرة عملية في ذات المجال لا تقل عن 10 سنوات، كما يشترط اجتياز المقابلات الشخصية المقررة في هذا الشأن، وبإمكان الراغبين في التقدم الاطلاع على تفاصيل البرنامج وتقديم طلبات الالتحاق بدءا من الأربعاء 15 نوفمبر ولغاية الخميس 30 نوفمبر 2017، من خلال المواقع الإلكترونية لكل من بنك الكويت المركزي ومعهد الدراسات المصرفية.

واختتم الهاشل تصريحه بدعوة الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة مما يوفره هذا البرنامج من تجربة مفيدة وثرية، مشيرا إلى أن هذه النوعية من البرامج تعزز من خبرات المشاركين وتساهم في إعداد قادة فنيين وتقنيين كويتيين قادرين على المزيد من المساهمة في نهضة بلدنا الغالي وتطوره.