الدورة تناولت الجوانب المختلفة للضوابط الداخلية السليمة والإشراف الرقابي والإداري

في إطار مساعيه الدائمة وعمله المتواصل في سبيل الحد من المخاطر التشغيلية ومنعها، أقام بنك الخليج مؤخرا دورة تدريبية، ضمن سلسلة التدريبات التي يحرص على إقامتها للقادة التنفيذيين.

وقد حملت الدورة التدريبية عنوان «تعزيز الرقابة الداخلية: مسؤوليات الإدارة والثقافة والإشراف» قدمتها وكالة فيتش التدريبية، وذلك في فندق جي دبليو ماريوت.

وقد تطرقت الدورة التدريبية، التي أقيمت على مدار يوم كامل، إلى الجوانب المختلفة للضوابط الداخلية السليمة، والإشراف الرقابي والإداري.

كما تم خلال التدريب مناقشة أسباب وأثر المخاطر التشغيلية، واستراتيجيات مكافحتها، إلى جانب أهمية إيجاد وتعزيز ثقافة الحد من المخاطر التشغيلية على مستوى البنك ككل.

وتعليقا على الدورة التدريبية، صرحت مدير عام إدارة الموارد البشرية لدى بنك الخليج سلمى الحجاج قائلة «تمكن بنك الخليج من المحافظة على أدائه الإيجابي المشرف ونموه الهائل بفضل سياساته وإجراءاته الحكيمة والتزامه الدائم بإجراءات وضوابط المخاطر، وحتى نتمكن من تحقيق ذلك فإننا نستثمر في تدريب فريق عمل بنك الخليج بشكل مستمر.

لذا يسرنا إقامة هذه الدورة التدريبية التي ترفع نسبة الوعي بكل ما يشكله من تهديد لعمليات البنك التشغيلية، والتعرف على ممارسات الرقابة الدولية السليمة ودمجها مع ثقافة التوعية بالمخاطر التي يتبناها البنك.

ونحن سعداء بتجاوب موظفينا الذين شاركوا بوجهات نظرهم وآرائهم، بناء على خبراتهم الشخصية والعملية لدى مختلف الادارات، حول كيفية بناء ثقافة الحد من المخاطر التشغيلية».

بدوره، قال مدير عام إدارة المخاطر ورئيس مديري المخاطر لدى بنك الخليج راغوناندان س. مينون: ان الالتزام بمعايير بنك الكويت المركزي للحد من مخاطر أخطاء الرقابة الداخلية يعد من أهم أولوياتنا كبنك، وذلك لحماية الأصول وسلامة ممارساتنا المصرفية، استنادا إلى المعايير الدولية للضوابط على المخاطر، لقد أثمرت الدورة التدريبية طرقا جديدة للحد من المخاطر التشغيلية وتسليح الفريق التنفيذي لدى البنك في سبيل الحد من المخاطر المستقبلية.