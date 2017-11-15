سيارة نافيجيتر الرياضية المتعددة الاستعمالات SUV الكبيرة الحجم 2018 تصل إلى الشرق الأوسط

بالرغم من تميز لينكون بتاريخ طويل وحافل، إلا أن العلامة توشك على خوض غمار حقبة جديدة.

مع استمرارها في الاستثمار والنمو في الشرق الأوسط، أطلقت لينكون امس المركبة السابعة الجديدة لها في المنطقة منذ سنة 2013 ـ وهي سيارة لينكون نافيجيتر 2018 الجديدة كليا - بالإضافة إلى خيارات فئة لينكون «بريزيدنشال» المخصصة، مع التأكيد على إطلاق منشآت جديدة خاصة بعلامة لينكون في المنطقة خلال السنتين المقبلتين.

وفي هذا الصدد، قال أليكس شيفر، مدير لينكون الشرق الأوسط: إن تفسير الفخامة يتغير.

بينما كانت تتمحور في السابق حول المكانة والأشياء الملموسة، أصبحت تتمحور الآن حول اختبار الحياة وفق شروطك الخاصة.

تسعى لينكون إلى جعل العلامة تتميز عن غيرها، وتتخطى توقعات عملاء المركبات الفاخرة، من خلال تقديم تجارب فخمة مدروسة وبديهية مع كل مركبة جديدة.

سيتم إطلاق فئة بريزيدنشال للمرة الأولى في الشرق الأوسط ضمن سيارة نافيجيتر الجديدة كليا وضمن مجموعة طرازات 2018، وهذه الفئة الحصرية التي سيتم طرحها خلال معرض دبي الدولي للسيارات تعتبر خير تجسيد لعلامة لينكون، حيث تجمع أفضل المواد من حول العالم ضمن تشكيلة حصرية من أنماط التصميم المختارة بعناية فائقة لكل طراز من مجموعة مركبات لينكون.

وبفضل 9 أنماط تصاميم - مستوحاة من حب الفنون والسفر والطعام والثقافة والهندسة المعمارية والأزياء - تعزز فئة بريزيدنشال حصرية وفخامة لينكون، وتعد بتقديم أفضل مركبات لينكون إلى عملاء الشرق الأوسط.

وخير دليل على التزام لينكون بالمنطقة، وعلى شغف الموزعين بالعلامة، الاستثمارات المتزايدة في وكالات لينكون الخاصة التي تساعد على جعل الخدمة المخصصة وتجربة الملكية لدى لينكون تبصران النور.

ومع البدء ببناء عدة منشآت، سيشهد الشرق الأوسط افتتاح ثلاث منشآت في السنة المقبلة، مع توقع افتتاح 8 أخرى بحلول أواخر سنة 2019.

إن علامة لينكون، التي تتميز بقرابة قرن من الخبرة في مجال الريادة في السيارات الفخمة، قد شهدت تسارعا هائلا حول العالم بفضل المنتجات الآسرة وتجارب العملاء الراقية المصممة حسب الطلب التي تشعرك بالدفء وتتميز بطابع بشري.

كما أن مالكي مركبات لينكون الجديدة قد اختاروا هذه السنة أيضا شركة لينكون لتكون العلامة الفخمة الرائدة، وفق جائزة السيارات الأكثر إرضاء من شركة AutoPacific لهذه السنة، وهي شركة ذات توجهات مستقبلية للأبحاث التسويقية حول السيارات وشركة استشارية حول المنتجات.

تستمر مجموعة الطرازات البارزة لشركة لينكون للسيارات في استقطاب المزيد من العملاء إلى العلامة، حيث حظيت بمعدل الولاء الأعلى في فئة المركبات الفخمة بالنسبة إلى عملاء المركبات الفخمة الجدد لأول فصل من سنة 2017، استنادا إلى بيانات الولاء التابعة لشركة IHS Markit.