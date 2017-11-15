عقد معهد الدراسات المصرفية IBS وللمرة الأولى برنامج التدريب العالمي «تحليل الاحتياجات التدريبية (TNA)» بالتعاون مع ATD جمعية تطوير المواهب – الولايات المتحدة الأميركية، للمشاركين من مديري التدريب والتطوير في القطاع المصرفي والمالي الكويتي.

وفي هذا الشأن، قال مدير عام معهد الدراسات المصرفية د.يعقوب الرفاعي إن المعهد ومن خلال خطة مدروسة وبالتنسيق مع المراكز العالمية يقدم برامج معتمدة وعالمية من قبل ATD في مجالات التنمية البشرية وتطوير المواهب والتدريب للقطاع المصرفي والمالي، وذلك من خلال الاستعانة بأفضل المدربين العالميين المعتمدين في هذه الشهادات، والمرخصين دوليا من الجهات المتخصصة مثل الـ ATD وغيرها.

وتعد شهادة TNA والمعتمدة من ATD واحدة من الشهادات الرئيسية والمهمة جدا لجميع من يعمل في مجال التدريب وتطوير المواهب والموارد البشرية، وهي من الشهادات المعترف بها سواء من قبل أصحاب العمل او المجتمع المهني محليا ودوليا.

وأضاف الرفاعي: «من خلال متابعتنا للقطاع المالي والمصرفي المحلي، قد لاحظنا أن بعض المؤسسات والشركات المتميزة تحرص على تأهيل موظفيها العاملين في مجال التدريب والتطوير، وذلك للحصول على عدة شهادات مهنية في هذا المجال، الأمر الذي وضعها في مصاف الشركات الخبيرة.