«الوكالات الوطنية» حققت ارتفاعاً جاوز 6% على مؤشر معايير الجائزة

قامت شركة كيا موتورز العالمية بتكريم مجموعة الوكالات الوطنية، إحدى شركات مجموعة عبدالعزيز العلي المطوع والوكيل المعتمد لعلامة كيا التجارية في الكويت بجائزة KACS المرموقة لتحقيقها تقدما ملموسا في مجال خدمات ما بعد البيع، وقد سجلت مجموعة الوكالات الوطنية ارتفاعا جاوز 6% على مؤشر معايير الجائزة لسنتين متتاليتين 2015 و2016. وتعد هذه النتيجة هي الأفضل بين جميع وكلاء كيا في المنطقة.

وتقيس جائزة KACS مستويات رضا عملاء كيا عن خدمة ما بعد البيع من خلال بحث ميداني تجريه مؤسسة IPSOS للأبحاث لدراسة عينة عشوائية من عملاء كيا واستبيان آرائهم بخصوص جودة خدمة ما بعد البيع.

وقد علق ثامر الأيوب مدير عام خدمة ما بعد البيع في كيا الكويت على هذا الحدث قائلا: لقد تلقينا الجائزة ببالغ الفرح والامتنان فهي تتويج للجهود المتواصلة التي يبذلها جميع أفراد فريقنا كل يوم للحفاظ على مستويات عالية من رضا العملاء، فهي تمثل رسالة شكر من كيا موتورز لأفراد فريق خدمة ما بعد البيع في الكويت واحدا واحدا وتعبر لهم بشكل صريح على أن الشركة الأم مطلعة باستمرار على جهودهم وأنها تقدرها عاليا وتكافئها بمثل هذه الجائزة.

وأضـــاف: نحن نعــــي حجم المسؤولية التي نحن مؤتمنون عليها ونقدر الثقة التي تولينا إياها إدارة مجموعة الوكالات الوطنية، وفي هذا المقام أود أن أتوجه بالشكر لرئيس مجلس الإدارة أحمد المطوع على اهتمامه الشخصي ومتابعته المستمرة وتوجيهاته الحكيمة التي تقدم لنا مثالا يحتذى به في التطلع إلى تقديم مستوى خدمة يلبي تطلعات العملاء ان كان في مراكز الخدمة السريعة، مراكز الصيانة أو في مراكز قطع الغيار.

وتوفر مجموعة الوكالات الوطنية لعملاء كيا في الكويـت مستويات خدمة مميزة من خلال شبكة من المرافق تغطي جميع مناطق الكويت تشمل 5 مراكز صيانة وخدمة سريعة، ورشة إصلاح وصبغ متكاملة، و7 منافذ بيع قطع غيار، كما يتم الإعداد لمركز جديد متكامل الخدمات يشمل ورشة صبغ وحدادة ومركز خدمة وقطع غيار على مساحة 5000 متر مربع في منطقة الأحمدي.

يذكر أن جميع مرافق كيا الكويت مجهزة بأحدث التقنيات والأيدي العاملة الماهرة إلى جانب فريق إداري واسع الخبرة وعالي الكفاءة لضمان الجودة والفعالية في إطار فلسفة تقوم على التركيز على إنجاز العمل بأعلى جودة من المرة الأولى لتوفير راحة البال والوقت والمال لأكثر أصول كيا أهمية ألا وهو العميل.