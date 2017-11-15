استرداد نقدي بنسبة 1.5% من قيمة المشتريات ودخول أكثر من 650 قاعة مطار مجاناً حول العالم

أطلق بنك برقان بطاقة «فيزا سيغنتشر» الائتمانية الجديدة ضمن التزامه واستمراره بتقديم وتعزيز منتجاته التي بدورها توفر مزايا حصرية وخاصة بالسفر والترفيه لعملاء البنك.

بطاقة «فيزا سيغنتشر» الائتمانية تتناسب مع احتياجات عملاء البنك المميزين من خلال تقديمها لمكافآت كبيرة وعروض مميزة حول العالم.

ويمكن لحاملي بطاقات «فيزا سيغنتشر» الائتمانية الجديدة أن يتطلعوا إلى المكافآت التي تنتظرهم، حيث يمكنهم الحصول على استرداد نقدي بنسبة تصل إلى 1.5% من قيمة مشترياتهم، إلى جانب الدخول غير المحدود إلى أكثر من 650 قاعة مجانا في جميع أنحاء العالم. إضافة إلى ذلك، تمنح بطاقة «فيزا سيغنتشر» الائتمانية عملاء «بريميير» تجربة تناول طعام مميزة مع مجموعة متنوعة من الخصومات في مطاعم محلية ودولية، فضلا عن ذلك مجموعة من العروض الفريدة على مواقع agoda.com، Hotels.com، Visaluxuryhotels.com. يمكن أيضا لحاملي بطاقة «فيزا سيغنتشر» الائتمانية الحصول على مزايا إضافية يقدمها البنك مثل خدمة إيقاف السيارات المجانية في مراكز التسوق في مختلف مناطق الكويت.

كما يمكنهم التمتع بخدمة الكونسيرج سواء داخل الكويت أو خارجها والتي تقدم مجموعة شاملة من الخدمات الشخصية التي تساهم في تيسير معاملات العملاء مثل خدمات البريد وخدمات توصيل من والى المطار وخدمة سيارات الليموزين للمناسبات، بالإضافة الى خدمات تسجيل السيارات بالمرور وغيرها.

وضمن التزام بنك «برقان» بالتركيز على تلبية احتياجات العملاء، وضمان جودة التجارب الشخصية الغنية، فإن بطاقة «فيزا سيغنتشر» الائتمانية الجديدة تدعم خدمة «Tap & Pay» والتي تمكن حاملي البطاقة من دفع مشترياتهم بلمسة واحدة باستخدام البطاقة على أجهزة نقاط البيع المزودة بتقنية التواصل قريب المدى NFC.

قال أميت فيج، مدير شركة «فيزا» في الكويت: تجمع بطاقات «فيزا» بين أعلى مستويات المرونة والأمان وبين الباقات المجزية والمتنوعة من المزايا والمكافآت الحصرية التي توفرها لعملائها.

وقد تم تصميم بطاقة «فيزا سيغنتشر» من بنك برقان لتلبي احتياجات نمط الحياة العصرية لحاملي البطاقات، وهي تمثل بذلك إضافة مميزة لقطاع المدفوعات في الكويت».

وأضاف نائب الرئيس التنفيذي في بنك برقان رائد الهقهق: يعد إطلاق بطاقة فيزا سيغنتشر الائتمانية من بنك برقان خطوة أخرى في سعينا المتواصل لتزويد عملائنا بحلول مالية مبتكرة تكافئ أساليب حياتهم، حيث سيحظى حاملو هذه البطاقة بمزايا حصرية كاسترداد نقدي لمشترياتهم، وإمكانية الدخول المجاني إلى أكثر من 650 قاعة انتظار في المطارات الدولية، مع حصولهم على تأمين الحوادث الشخصية، إلى جانب مجموعة واسعة من العروض التي تتماشى مع نمط حياتهم، بما في ذلك العروض الخاصة في مطاعم مختارة مع التمتع بالسفر وتجربة إقامة مميزة في فنادق فاخرة.