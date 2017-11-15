شاحنة فورد F-150 الهجينة ستكون أول مركبة يتم إطلاقها في الشرق الأوسط

أعلنت فورد اليوم أنها ستقوم بتسريع وتيرة تنفيذ خطتها للكهربة في الشرق الأوسط عبر إطلاق أربع مركبات هجينة جديدة خلال السنوات الأربع التالية في المنطقة، تماشيا مع وعدها العالمي بتزويد العملاء بمركبات هجينة ذات قدرات عالية وبسعر مقبول.

وفي هذا الصدد، قال جاك برينت، رئيس فورد الشرق الأوسط وأفريقيا: تمر شركة فورد بفترة مدهشة في الشرق الأوسط مع تسارع وتكامل خطة طرح منتجاتها الجديدة، اضافة الى مجموعة متكاملة من المركبات الهجينة التي من المتوقع طرحها في المنطقة في المدى القريب.

تعتبر منطقة الشرق الأوسط من الأسواق الأكثر استيعابا لمركبات الطاقة الجديدة في العالم، نظرا للدعم الحكومي القوي في المنطقة وتقبل العملاء للفكرة بشكل متزايد.

وستركز خطة فورد للكهربة في الشرق الأوسط على المركبات الهجينة ضمن فئة السيارات المتعددة الاستعمالات، إحدى نقاط القوة لدى فورد.

كما ستكون شاحنة فورد F-150 الهجينة أول مركبة يتم إطلاقها في الشرق الأوسط ضمن هذه الخطط، حيث ستنضم إلى سيارة فيوجن الهجينة المتوفرة حاليا في بعض أسواق الشرق الأوسط. وستتميز شاحنة F-150 الهجينة بقدرة السحب والحمولة الهائلة وستعمل كمولد كهربائي متنقل.

يذكر أنه ستضم مجموعة فورد العالمية من السيارات المتعددة الاستعمالات أول طرازات من المركبات الهجينة المزودة بمحرك ®EcoBoost عوضا عن المحركات ذات السحب الطبيعي، ما يحسن بشكل أكبر الأداء والتوفير في استهلاك الوقود.

تعتبر الريادة في مجال الكهربة مسألة أساسية بالنسبة إلى فورد لكي تصبح شركة وسائل النقل الأكثر موثوقية في العالم، وتصمم المركبات الذكية لعالم ذكي.

وكانت قد أعلنت الشركة مؤخرا عن تعيين فريق مخصص للكهربة، يركز حصريا على ابتكار مجموعة من المنتجات والخدمات للمركبات الكهربائية والفرص الفريدة التي توفرها.

ويرتكز هذا على التزام فورد السابق باستثمار 4.5 مليارات دولار من أجل طرح 13 مركبة كهربائية جديدة في الأعوام الخمسة المقبلة، بما فيها شاحنة فورد F-150 الهجينة، ومركبة هجينة ذاتية القيادة مصممة للأعمال التجارية في قطاع خدمات النقل، وستكون نقطة الانطلاق من أميركا الشمالية.