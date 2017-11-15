بريجاوي: المعرض يشكل فرصة لتعريف المستهلك بمستجدات عالم البناء

أكد ماجد بريجاوي مدير المعارض والمبيعات الخارجية بشركة عربي حرص الشركة على رعاية معرض البناء ـ بيتك منذ بداياته، حيث تأتي رعاية «عربي» الماسية لهذا المعرض المتميز نظرا لخصوصيته للمواطن الكويتي كونه من أهم المعارض التي تقام سنويا خلال موسمين في مجال البناء على أرض المعارض الدولية بمشرف، واصفا السوق الكويتي بانه سوق مستقر وواعد، مشيرا الى ان هذه المعارض تشكل همزة الوصل بين المستهلك والشركات المختصة في مجال مواد البناء.

وشدد بريجاوي على ان هناك اهدافا عديدة من وراء مشاركتنا ومن أهمها تسجيل حضورنا كشركة في المحافل العامة والالتقاء بالعملاء، وتقديم كل ما هو جديد في كل موسم لترك بصمة إيجابية في ذهن المستهلك، بتعريف على كل ما هو جديد من ناحية التطور على المنتجات والمعدات حيث ان شركة عربي والتي تتمتع بخبرة واسعة بلغت 53 عاما تسعى دوما لمواكبة التطور والتحديث في مجال عملها، وبمنتجات بلغت أكثر من 50 صنفا مختلفا.

وأكد بريجاوي ان شركة «عربي» تراعي استخدام مواد ومنتجات صديقة للبيئة ومتوافقة مع اعلى المعايير والمواصفات القياسية العالمية، مشيرا الى ان نجاح الشركة وتوسع مشاريعها جاءا بسبب ثقة عملائنا فيما نقدمه من منتجات وخدمات مميزة كخدمة ما بعد البيع المميزة، الأمر الذي كان له كبير الاثر في ازدياد عدد فروعنا وانتشارها بحيث أصبحت 9 فروع داخلية موزعة في شتى المحافظات الكويتية، اضافة الى 3 فروع اخرى في دول الخليج.

وعن جديد جناح الشركة بهذا المعرض أوضح بريجاوي ان «عربي» تطرح منتجات حمامات السباحة والنوافير الى جانب معدات التكييف مع التركيز على الطاقة المتجددة في عالم المضخات والسخانات بعرض أحدث تقنيات عالم انظمة المضخات التي تتمتع بالقدرة على التحكم في كمية المياه والكهرباء، حيث تتصف انظمتها بسهولة التركيب والاستخدام، اضافة الى توافر نظام حماية لمنع تشغيل المياه في حالة عدم وجود مياه، وهذه تعد مبادرة من شركة عربي لترشيد وتوفير الطاقة في السوق المحلي.