المعرض سيوفر الفرص الوظيفية المتاحة في المصانع للشباب الكويتي من حديثي التخرج

تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ينظم اتحاد الصناعات الكويتية معرضه الرابع (KIU EXPO 2017) بالشراكة مع شركة فورفست للتجارة والمقاولات العامة ومجموعة فورفيلمز للطباعة وبمشاركة 65 جهة من كبرى المصانع المحلية والشركات ذات العلاقة والمبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مشاركة فاعلة من قبل الجهات الحكومية المعنية بالقطاع.

وستتم إقامة المعرض في حديقة الشهيد من الأحد 19 الى الثلاثاء 21 نوفمبر الجاري.

وسيوفر المعرض الفرص الوظيفية المتاحة في المصانع للشباب الكويتي من حديثي التخرج.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي في شركة الخليج لصناعة الورق طارق المعوشرجي (راع ذهبي) إن الشركة سباقة للمشاركة في هذه المعارض لما لها من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني ونسعى جاهدين من خلال تواجدنا للفت النظر الى الإمكانيات الصناعية في هذا المجال ودوره في دعم الاقتصاد، لاسيما للكويت التي تعتمد على المنتجات النفطية في ظل التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم.

من جانبه، لفت أمين سر مجلس الإدارة مدير الشؤون العامة في شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن عبدالرزاق العثمان (راع ذهبي) الى أن الشركة برهنت على مدى التزامها تجاه عملائها من خلال ما تتميز به من مطابقة منتجاتها للمعايير والأنظمة القياسية العالمية للجودة، ومن أهم المشروعات الحالية للشركة، تنفيذ أعمال الصيانة الميكانيكية لمصفاة ميناء عبدالله لصالح شركة البترول الوطنية الكويتية إضافة الى تسفين وتنظيف وأعمال الطلاء والإصلاح والتحسين للقطع البحرية التابعة للجيش الأميركي في قاعدة محمد الأحمد البحرية ومعسكر عريفجان لصالح الجيش الأميركي، وغيرها من المشروعات.

وأشار الى ان الشركة تعمل على إنشاء مصنع ذي مستوى عال لأعمال الجلفنة والطلاء للتركيبات والهياكل الحديدية والأنابيب المتعلقة بالقطاع النفطي.

من ناحيته، قال رئيس مجلس أمناء الكلية الأسترالية في الكويت عبدالله الشرهان (راع ذهبي) إن مشاركة الكلية الأسترالية في الكويت في هذا المعرض تأتي من منطلق استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للكلية والتي تهدف إلى خلق مجالات وأنشطة تنموية حيوية على المستوى المحلي، وتسليط الضوء على دور الصناعة في الاقتصاد الوطني.