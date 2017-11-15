كشفت مجموعة القصور الحديثة وآب تاون العقارية عن طرح أبرز مشاريعها على الإطلاق في السوق البريطاني الذي يتم تسويقه في الكويت، من خلال توقيع المجموعة اتفاقية حصرية لتسويق مشروعي exchange point في مدينة مانشستر ومشروع vita student في مدينة ساوثهامبتون. وقال رئيس مجلس الإدارة في المجموعة محمد فتحي: سيتم فتح باب الحجز في المشروعين 17 نوفمبر الجاري، متوقعا أن تحظى هذه المشاريع بقبول كبير لدى المستثمرين الكويتيين الراغبين في الاستثمار العقاري في السوق البريطاني. وأشار فتحي إلى أن مشروع exchange point يقع في مدينة مانشستر وهو عبارة عن مشروع سكني على بعد 5 دقائق من مانشستر ارينا، في الداون، لافتا إلى أنه يتميز بتعددية مساحات الشقق من استوديو وغرفة وغرفتين و3 غرف، بأسعار تبدأ من 68000 دينار، وتسدد على دفعات، على ان يتم تسليمه يوليو 2020.

وحول المشروع الآخر قال: مشروع vita student في مدينة ساوثهامبتون عبارة عن مشروع سكني طلابي استثماري يقع على بعد 6 دقائق من جامعة ساوثهامبتون، لافتا إلى أنه يتميز بتعددية مساحات الاستديوهـــات وبعائــــد استثماري صافي 6.5% لمدة 5 سنوات بأسعار تبدأ من 58000 دينار، وتسدد على دفعات، وتسليمه في يوليو 2018. ولفــــت إلى أن المجموعة ستقوم بتسليم العملاء 3 عقود وهي عقد نقل الملكية، وعقد الإيجار لمدة 5 سنوات، وعقد lease hold لمدة 250 عاما.