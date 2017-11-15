أعلنت بورصة الكويت أنه سيتم وقف التداول في أسهم 25 شركة، اعتبارا من اليوم الاربعاء 15 نوفمبر الجاري، لحين ورود بياناتها المالية. ومن أبرز الشركات المهددة بالإيقاف، وفقا لإفصاح البورصة أمس، كل من: الاستشارات المالية الدولية «إيفا»، الدولية للمنتجعات، الأرجان وأسمنت الخليج وإدارة. كما تشمل القائمة شركات أخرى مثل: المعادن والصناعات التحويلية، رابطة الكويت والخليج للنقل، كي جي إل لوجستيك. ومن بين الشركات المهددة بالإيقاف توجد شركات موقوفة من الأساس وهي: مركز سلطان، مشرف، حيات للاتصالات وياكو الطبية.

74 % نمواً في أرباح «المشتركة»

حققت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات، أرباحا للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 1.9 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 1.1 مليون دينار لنفس الفترة في العام الماضي، بارتفاع نسبته 74%.

وقالت الشركة في البيان إن نمو أرباح الفترة يعود إلى زيادة مجمل الربح الخاص بمشروعات الشركة الأم (الكويت) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

كانت أرباح الشركة ارتفعت 378% في النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 1.05 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 219 ألف دينار للنصف الأول من العام الماضي.

«التقدم» تربح 5.4 ملايين دينار

أظهرت البيانات المالية لشركة التقدم التكنولوجي، تحقيق نمو لافت في ارباح الشركة للاشهر التسعة أشهر من العام الحالي، إذ بلغت أرباحها 5.4 ملايين دينار، مقابل أرباح بنحو 3.8 ملايين دينار لنفس الفترة في العام الماضي، بارتفاع نسبته 39%. وقالت الشركة في البيان إن نمو أرباح الفترة يعود إلى عائدات أعلى متنوعة تتألف من المستهلكات ومحاليل وقطع الغيار والمتضمن إجمالي ربح أعلى.

كانت أرباح الشركة ارتفعت 19.5% في النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 3.1 ملايين دينار، مقابل أرباح بنحو 2.5 مليون دينار للنصف الأول من العام الماضي.

«التعمير» تقلص خسائرها بـ 54%

أظهرت البيانات المالية لشركة التعمير للاستثمار العقاري، تحقيق خسائر للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 204 آلاف دينار، مقابل خسائر بنحو 448 ألف دينار لنفس الفترة في العام الماضي، بتراجع في الخسائر نسبته 54%.

وقالت الشركة في البيان إن تراجع خسائر الفترة يعود إلى انخفاض الخسائر المتحققة من إعادة تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، حيث بلغت خسائر إعادة التقييم 69 ألف دينار.