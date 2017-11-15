شهاب الدين: اقتراحات «بيتك» محل دراسة ومتابعة واهتمام

أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) مازن الناهض، دعم «بيتك» لجهود تطوير القدرات المهنية وتعزيز الخبرات والمهارات الإبداعية ورفع كفاءة الابتكار للمؤسسات والشباب والعاملين في مختلف قطاعات الدولة بما يواكب التطورات التي يشهدها العالم في التقدم العلمي، ويساهم في تحقيق خطة ورؤية الكويت في التنمية الشاملة.

تصريح الناهض جاء خلال استقبال وفد من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ضم كلا من المدير العام للمؤسسة د.عدنان شهاب الدين، ونائب المدير العام للشؤون العلمية د.سالم الحجرف، ونائب المدير العام للإدارات والبرامج المساندة د.أماني البداح، وعدد من مسؤولي المؤسسة بالمقر الرئيسي للبنك، وذلك بحضور رئيس الاستراتيجية للمجموعة م.فهد المخيزيم.

واستمع الناهض ومسؤولو «بيتك» لخطة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة «2021-2017» والتي تم عرضها على «بيتك» بهدف الاطلاع على الاقتراحات وتبادل الآراء ورفع مستوى التفاعل، وقد شهد اللقاء طرح مواضيع عديدة أثرت النقاش واتسمت بالشمولية والموضوعية لتأثيرها الإيجابي على المجتمع والتقدم العلمي.

وقال الناهض إن «بيتك» يشجع أنشطة ريادة الأعمال والبحوث والابتكار في الشركات، بما يعطي قيمة مضافة ومستوى عاليا من التطور التكنولوجي ويضيف قيمة على عمل القطاع المالي والمصرفي وبيئة الأعمال بشكل عام، معربا عن تطلعه لاستمرار التعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على أكثر من صعيد.

من جانبه، قدم المدير العام للمؤسسة د.عدنان شهاب الدين وعدد من مسؤولي المؤسسة شرحا عن دور المؤسسة في تحفيز العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الكويت، منوها بالتطورات التي شهدتها خطط المؤسسة الاستراتيجية، ومدى فاعلية تنفيذ أعمال المؤسسة، مشيرا إلى أن اقتراحات «بيتك» ستكون محل دراسة ومتابعة واهتمام من المؤسسة، إضافة إلى تعزيز جهود التنسيق لاتخاذ الإجراءات المناسبة لها ووضع الاقتراحات التي تتلاءم مع طبيعة عمل المؤسسة وأهدافها واستراتيجيتها الجديدة.

وثمن شهاب الدين حرص «بيتك» على الاضطلاع بدور كبير ورئيسي في المساهمة في دفع عملية التنمية، ودعم التطور العلمي، منوها بمساهماته في دعم الشباب والمشاريع التكنولوجية والمبادرات العلمية والمساهمة في تشجيع بناء القدرات البحثية والتكنولوجية ضمن خطة الدولة الإنمائية.