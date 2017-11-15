أعلنت الشركة الوطنية العقارية في بيان صحافي أمس، عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2017، محققة نموا بنسبة 120% في إيراداتها التشغيلية للربع الثالث، لتصل بذلك مجمل إيراداتها التشغيلية لفترة الأشهر التسعة الأولى إلى 21.9 مليون دينار مسجلة نموا 6.9% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقد بلغ صافي ربح الشركة في الربع الثالث 5.1 ملايين دينار مرتفعا 45.7%، في حين بلغت صافي الأرباح لفترة الأشهر الـ 9 الأولى 12.6 مليون دينار مرتفعة 13.3% عن الفترة نفسها من العام الماضي، بربحية 13.42 فلسا للسهم الواحد.

وفي تعليقه على النتائج والنظرة المستقبلية، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العقارية سميع الدين صديقي: «يسرنا أداء الشركة المالي والتشغيلي خلال الربع الثالث، لاسيما نتائج الإيرادات التشغيلية التي بلغت 12.3 مليون دينار محققة نموا 120% على أساس سنوي وكذلك الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك التي بلغت 6.9 ملايين دينار، محققة هامش نمو بنسبة 40.3%، محققين هذا النمو بدفع رئيسي من عملياتنا في كل من مصر ولبنان إذ بدأ تحقق الإيرادات من الوحدات التي تم بيعها سابقا.

وإلى جانب ذلك، حققت الشركة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إيرادات تشغيلية بلغت 21.9 مليون دينار، وبلغ صافي الربح 12.6 مليون دينار مرتفعا 13.3%. وأوضح صديقي أن الشركة واصلت نجاحها في تجديد عقود الإيجار مع العديد من المستأجرين الرئيسيين، وهو ما يعكس بوضوح جاذبية محفظة العقارات التي نمتلكها.

بالإضافة إلى ذلك، حقق استثمارنا في لبنان مبيعات قوية خلال الربع الثالث من العام الحالي ليصل إجمالي مبيعاته إلى 2.7 مليون دينار. وقد سجلت محفظة التأجير في الكويت إيرادات بلغت 8.1 ملايين دينار، بزيادة 1.6% عن الفترة نفسها من العام الماضي.