أعلنت شركة ميكروسوفت أنه التزاما منها بدعم حكومة الكويت في مسيرتها للتحول الرقمي في القطاعات المختلفة، فقد شاركت كراع بلاتيني في منتدى الحكومة الإلكترونية الخامس الذي التأم في الفترة من 5 إلى 7 نوفمير 2017 في قاعة الراية بفندق كورت يارد ماريوت بمدينة الكويت.

وعقد المنتدى برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ومثل سموه في حفل الافتتاح وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان.

وتناول منتدى الحكومة الإلكترونية الخامس القدرات المتزايدة للتكنولوجيا في دعم خطط التحول الرقمي ودور الحكومات في التشجيع على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ابتكار وتطوير الحلول التقنية بمختلف المجالات، وأوضحت «ميكروسوف» خلال مشاركتها أهمية دعم تقدم خطط التحول الرقمي من خلال الحلول التكنولوجية الفريدة التي توفرها الشركة لرفع مستوى الإنتاجية وزيادة الاعتماد على الأجهزة النقالة وابتكار خدمات إلكترونية جديدة للجهات الحكومية لخدمة العدد الأكبر من المواطنين والمستفيدين منها.

وعرضت «ميكروسوف» خلال المنتدى العديد من الأدوات والبرمجيات التي يمكن أن تسرع عجلة تطوير الخدمات الإلكترونية في القطاع الحكومي، وكذلك في المجالات الصحية والتعليمية والخدمات المالية والصناعية وتجارة التجزئة، وتميزت عروض الشركة باستخدامها لظواهر تكنولوجية متطورة وحديثة مثل الحوسبة السحابية وقواعد البيانات الضخمة ونظم تحليل البيانات الخاصة بها والحلول المتعلقة بالأجهزة النقالة ووسائل التواصل الاجتماعي، ويهدف ذلك كله إلى رفع مستوى التنافسية لدى المؤسسات في هذا العصر الرقمي الذي يعتمد على الحوسبة السحابية بشكل أساسي، ولقد قام فريق «ميكروسوف» خلال المنتدى بعرض قدرات الحوسبة السحابية على تحسين الإنتاجية بمختلف مجالات العمل وبالمراحل المختلفة من مسيرة التحول الرقمي وذلك للتدليل على تغلغل هذا التحول في حياتنا بالعصر الحاضر.

وعلق مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالإنابة م. قصي الشطي على مشاركة «ميكروسوف» بالقول:«تعمل الحكومة الكويتية بكل الاندفاعة والجدية لتحقيق رؤية الكويت الجديدة في سعيها لدعم الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وذلك من خلال تطبيق الحلول التي تحسن مستوى الخدمات الحكومية وتحدثها»، وأضاف الشطي قائلا: «كانت ميكروسوف على الدوام شريكا مهما في دعم الحكومة الكويتية في مسار التحول هذا الذي نعمل عليه لرفع قدرة الجهات الحكومية كافة لتوفير خدمات أفضل للكويت وشعبها».

من جانبه، قال مدير عام «ميكروسوف» الكويت شارل نحاس، عن مشاركة «ميكروسوف» في المنتدى: «تميز تاريخ الكويت بالاكتشاف والابتكار، وهي تسير مسرعة الخطى نحو عصر جديد يسبغ المنطقة ككل بالريادة في التحول الرقمي، ونحن في «ميكروسوف» ملتزمون بمساعدة الحكومة الكويتية في هذه المسيرة وتحقيق أهداف رؤيتها الوطنية من خلال مبادرات تتمحور حول التوسع في استخدام التكنولوجيا بمختلف المجالات، فالكويت تمثل لنا سوقا أساسية، ومشاركتنا في منتدى الحكومة الإلكترونية للعام الخامس على التوالي ما هي إلا دليل واضح على دعمنا الكامل لمؤسسات الحكومة الكويتية بتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديها من أجل رفع الإنتاجية وتطوير أساليب العمل الحكومي».

وأشار الى أنه خلال مسيرة الحكومات للانتقال من أساليب العمل القديمة والورقية والأجهزة المتفرقة غير المترابطة إلى عصر رقمي جديد تزداد الحاجة لنظم أكثر تطورا في مجال أمن المعلومات، وتقوم الشركة بالتعاون مع مجموعة من شركائها ذوي الخبرة والاختصاص بمساعدة الجهات الحكومية لخدمة وحماية المواطنين وبناء دول ومجتمعات تتمتع بقدر أكبر من الحماية من خلال ربط الناس بالأنظمة والبيانات على نحو يحقق الأمن والأمان المنشودين.