المبنى مزود بالألواح الشمسية الحرارية لتشغيل وحدات تبريد الهواء

حصلت شركة أجيليتي على شهادة ليدLEED من الفئة الفضية عن مبناها الإداري الجديد الكائن في منطقة الصليبية بالكويت.

والجدير بالذكر أن نظام تقييم تصميم المباني المراعية للبيئة وكفاءتها في مجال الطاقة (ليد) هو نظام وضعه المجلس الأميركي للأبنية الخضراء (USGBC)وهو أول برنامج للمباني والمنازل والمجتمعات التي يتم تصميمها وتشيدها وصيانتها وتشغيلها بهدف تحسين الأداء البيئي وصحة الإنسان، وقد تم بناء مبنى إدارة أجيليتي الذي وضعت لمساته النهائية في يناير 2017 بمواصفات حديثة ومستدامة تزيد من استخدام الضوء الطبيعي مع تحسين كفاءة التبريد الكلية وترشيد استخدام الطاقة.

وقد تم تجهيز المبنى الذي تبلغ مساحته 834 مترا مربعا بالألواح الشمسية الحرارية، التي توفر الطاقة اللازمة لتشغيل وحدات تبريد الهواء، ويشمل المبنى أيضا نوافذ ثلاثية مغطاة بطبقة من الكروم الكهربائي لضبط اللون تبعا للظروف الخارجية مما يسمح للضوء بالمرور مع حجب الحرارة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة.

وفي هذا الصدد علق طارق سلطان، الرئيس التنفيذي في أجيليتي: المسؤولية هي شعور متأصل في جينات شركة «أجيليتي»ونحن نأخذ مسألة الحد من انبعاثات ثاني أكسيد باهتمام وجدية. مما لا شك فإن خلق بيئة عمل أفضل لموظفينا هو عنصر مهم ضمن مساعينا الشاملة نحو الاستدامة.

ومن جهته قال ماهيش رامانوجام الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأميركي للأبنية الخضراء: إن نظام «ليد» بمنزلة أداة تحويلية تضمن تصميم مبنى وتشغيله على نحو يحقق الأداء العالي في المجالات الرئيسية للصحة البشرية والبيئية بينما نحسن من ثلاثة عوامل هي الأفراد والكوكب والربحية.

ومع وضع الاستدامة في الأولية، يمهد مشروع أجيليتي الطريق ويساعد المجلس الأميركي للأبنية الخضراء على المضي قدما نحو تحقيق رؤيتنا في توفير بيئة معمارية مستدامة خلال هذا جيل.