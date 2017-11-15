تسلمت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات أمراً تغييرياً لعقد مناقصة خاصة بإنشاء خطوط أنابيب تدفق النفط الخام والأشغال المتصلة بها في منطقة شمال الكويت التابعة لشركة نفط الكويت.

وتبلغ قيمة العقد 20 مليون دينار كويتي (نحو 65.4 مليون دولار أميركي) أي ما يعادل 24.4 في المئة على قيمة عقد المناقصة.

وقالت (المشتركة) في إفصاح على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الأربعاء، إن الأثر المالي للتطور الحاصل "إن وجد" سيتم تحقيق نتائج جيدة خلال فترة تنفيذ الامر التغييري كما ستوافي البورصة بأي مستجدات في هذا الخصوص في حينه.

وأسست (المجموعة المشتركة للمقاولات) عام 1965 وأدرجت في بورصة الكويت عام 2006 ويبلغ رأسمالها 8ر14 مليون دينار (39ر48 مليون دولار).

وتكمن أغراضها في القيام بأعمال المقاولات العامة والأعمال الميكانيكية وأعمال المياه والصرف الصحي وأعمال الهندسة الصحية والأعمال الإنشائية من مبان وطرق وجسور وإدارتها والإشراف عليها.

وتكمن اغراضها أيضا في الدخول بالمناقصات المشابهة لهذه الأغراض واستغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ وصناديق تدار من شركات وجهات متخصصة.