أعلنت شركة بوينغ الأميركية، اليوم الأربعاء، تلقيها طلبية من شركة "فلاي دبي" الإماراتية لشراء 225 طائرة للرحلات المتوسطة بمحركات جديدة من طراز 737 ماكس من بينها 175 طائرة مؤكدة، بقيمة إجمالية تبلغ 27 مليار دولار حسب قائمة الأسعار.

وصدر الإعلان خلال معرض دبي للطيران. وتشمل الطلبية خصوصا شراء أكثر من 50 طائرة "737 ماكس 10" الأحدث طرازا لدى بوينغ. أما الطائرات الأخرى فهي من طرازي "737 ماكس 8" و"737 ماكس 9"، بحسب الشركة الأميركية.

ويأتي الإعلان بعد طلبية تاريخية أعلنتها شركة ايرباص الأوروبية هي الأكبر لها لشراء 430 طائرة للرحلات المتوسطة من طراز "ايه 320" من شركة "اينديغو بارتنرز" الاميركية للاستثمارات بقيمة اجمالية تفوق 40 مليار دولار.

وطائرات "إيه 320 نيو" و"إيه 321 نيو" مجهزة بمحركات من الجيل الجديد تتميز باستهلاك للوقود أدنى بـ15% من الطائرات الأخرى.

تدور منافسة شديدة بين ايرباص وبوينغ على طائرات الرحلات المتوسطة، وتتقدم ايرباص ومقرها تولوز (جنوب غرب فرنسا) على منافستها الاميركية في هذه الفئة اذ تملك أكثر من 55% من حصص السوق.