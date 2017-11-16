أعلن بنك وربة عن انتقال فرع بنك وربة الكائن على شارع ابن خلدون في منطقة حولي إلى مكانه الجديد في مجمع eMall بجانب نادي القادسية الرياضي والمطل على شارع بيروت.

وعلق حول انتقال الفرع الجديد لبنك وربة مساعد مزيد المزيد مدير إدارة الفروع في بنك وربة: يخدم الفرع في منطقة حولي رؤية بنك وربة على تعزيز تواجده من خلال الانتقاء الاستراتيجي للمواقع التي تتواجد بها فروع بنك وربة بما يسهل على العملاء إجراء واستكمال معاملاتهم البنكية بكل يسر وسهولة.

وأضاف: يأتي تجاوبا مع الزيادة لقاعدة عملائنا والذي نحرص على أن نقدم لهم أفضل الخدمات والحلول المصرفية التي تتواكب مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء وفي الوقت نفسه تتلاءم مع تطلعاتهم واحتياجاتهم على اختلافها.

وتم تجهيز فرع حولي بحيث يتمكن موظفو بنك وربة من إجراء وتقديم جميع خدمات ومنتجات المصرفية المتنوعة لكل عملائه على اختلاف شرائحهم ومتطلباتهم، والتي من بينها: فتح حسابات التوفير والحسابات الجارية وخدمات التمويل الشخصي والتحويلات، وغيرها الكثير.

وسيتم إعطاء الأولوية لعملاء حساب الصفوة في إنجاز جميع المعاملات، حيث تم تخصيص موظف خاص لهم.