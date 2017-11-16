عبدالله: الفعالية ستركز على التطبيقات العملية لتكنولوجيا قياس النفط والغاز

تستضيف شركة نفط الكويت، وعلى مدى ثلاثة أيام من 19 إلى 21 نوفمبر 2017، مؤتمر الكويت الثالث لتكنولوجيا قياس تدفق النفط والغاز، وذلك بمشاركة عدد من الشركات والجهات المحلية والعربية والعالمية الكبرى ذات الصلة.

وبهذه المناسبة، أكد نائب الرئيس التنفيذي لمديرية غرب الكويت في الشركة ورئيس اللجنة القيادية للمؤتمر إسماعيل عبدالله، أن هذه الفعالية ستركز على التطبيقات العملية لتكنولوجيا قياس النفط والغاز، وتتطرق إلى أحدث التطورات في هذا المجال، كما ستعرض للتجارب الميدانية لكبريات الشركات.

ورأى عبدالله أن المؤتمر، وبعد النجاح الكبير الذي حققه في نسختيه الأوليين، يشكل فرصة جديدة للاطلاع على آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا النفط والغاز، ومواصلة استشراف الإمكانات المستقبلية للتعاون، على اعتبار أنه يشكل بيئة مثلى للقاء مع كبار المتخصصين والاحترافيين والحوار معهم حول القضايا المتعلقة بموضوع المؤتمر.

وأوضح أن المعرض المرافق للمؤتمر سيشتمل على أرقى وأحدث المنتجات التقنية والخدمية في مجال تكنولوجيا القياس، داعيا إلى الحضور الكثيف لكل المتخصصين والمعنيين في المؤتمر والمعرض، بهدف تبادل المعلومات والخبرات والتجارب مع المشاركين من كل أنحاء العالم، والمساهمة في إنجاح هذه الفعالية.

بدوره، أكد رئيس اللجنة الفنية للمؤتمر، رئيس فريق عمل الحركة والقياس لتصدير النفط في شركة نفط الكويت راشد المري الأهمية الكبرى للقياس في صناعة النفط والغاز، لافتا إلى أن المؤتمر ينظم سنويا في عدة مناطق بالعالم، وان الكويت تحظى للمرة الثالثة بشرف استضافته، ممثلة عن منطقة الشرق الأوسط، بعد عامي 2014 و2015.

وكشف المري عن أن المؤتمر والمعرض سيشهدان مشاركة كبريات الشركات العالمية والعربية والمحلية العاملة في مجال النفط والغاز وتكنولوجيا القياس، إضافة الى عدد من الشركات المصنعة ومعاهد الأبحاث، وأبرزها عالميا «جنرال الكتريك» و«إمرسون» الأميركيتان، و«كروهن» الألمانية، وعربيا «أرامكو» السعودية، ومحليا إضافة إلى «نفط الكويت»، كل من شركة «البترول الوطنية»، وشركة «إيكويت»، وجامعة الكويت.