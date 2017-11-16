نخبة من المصانع المحلية والشركات المتخصصة والجهات الحكومية أعلنت مشاركتها في المعرض

أعلنت كل من سيراميك الصناعات وشركة المرطبات العربية المحدودة ومجموعة فؤاد الغانم وشركة X-سايت من إلكترونيات الغانم (X-cite) عن رعايتها لمعرض اتحاد الصناعات الكويتية KIU EXPO 2017 والذي يقام تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في حديقة الشهيد من 19 حتى 21 نوفمبر الجاري وبمشاركة نخبة المصانع المحلية والشركات الأخرى ذات العلاقة والجهات الحكومية المعنية في الدولة.

وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي في سيراميك الصناعات طلال العجيل (راع ذهبي) إن المصنع أسسته كل من شركة الصناعات الوطنية ومجموعة الصناعات القابضة ويعتبر أول مصنع لإنتاج بلاط السيراميك بالكويت، وتبلغ المساحة المقام عليها مصنع سيراميك الصناعات نحو 64 ألف متر مربع.

من جانب آخر، قال الرئيس التنفيذي لشركة المرطبات العربية المحدودة علاء الموسوي (راع ذهبي) أن الشركة تمتلك مجموعة من العلامات التجارية مثل (ABC، Dalya، Blue Danan، Refresh ) والتي تمتلك حصة سوقية جيدة في الكويت ودول الخليج والعراق. ولفت إلى أن الشركة تعمل على مشروع خط تعبئة مياه صحية جديد بطاقة إنتاجية أعلى وكفاءة أعلى، وذلك لتلبية احتياجات السوق.

وصرحت مجموعة فؤاد الغانم (راع ذهبي) أن عددا من الشركات التابعة لها ستشارك في المعرض وهي الشركة المتحدة لأعمال الألمنيوم وطلاء المعادن وشركة رهام للتجارة العامة وشركة AGICD وهي متخصصة في أعمال تصميم وتصنيع وتركيب وصيانة الأعمال.

وبينت الشركة أنها تسعى الى تسويق الخبرات الموظفة داخل شركات المجموعة في مجال البناء والتعمير في العالم كافة وفي منطقة الخليج العربي خاصة.

من جهة أخرى، أعلنت شركة X-سايت من إلكترونيات الغانم (X-cite)، التابعة لشركة صناعات الغانم، إحدى أكبر الشركات الخاصة في المنطقة، عن رعايتها لمسابقة Industrial Hunt والتي سوف ينظمها اتحاد الصناعات الكويتية على هامش معرض اتحاد الصناعات الكويتية، وعبرت الشركة بإيمانها الكبير بأهمية قطاع الصناعة الكويتي ودوره في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال تنفيذ أنشطة هادفة وجاذبة لكل الشرائح، حيث تبنت شركة X-سايت رعاية هذه المسابقة التي ستقام في ثاني أيام المعرض بهدف نشر الوعي بهذا القطاع لكل الحضور وبأسلوب شيق مقابل توفير جوائز قيمة للفائزين.