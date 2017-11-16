أعلنت شركة «هيدروتك الهندسية» رعايتها الذهبية لمعرض البناء «بيتك»، والذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي خلال الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري في الصالة 4A على ارض المعارض الدولية بمشرف، بمشاركة حشد من شركات ومصانع البناء الكويتية المحلية المتخصصة ممثلين لنخبة مميزة من وكلاء أكبر وأرقى الماركات العالمية المميزة المتخصصة في مواد البناء.

وفي هذا السياق قال خضر عصام عكاري مدير مبيعات قسم انظمة المياه بشركة «هيدروتك» الهندسية الراعي الذهبي للمعرض: إن قطاع البناء والاعمار في الكويت يعتبر من أهم القطاعات وذلك لما تشهده من نهضة عمرانية، حيث ينعكس هذا تلقائيا بدوره على نشاط السوق العقاري.

وعن جديد جناح الشركة لزوار المعرض قال عكاري: ان مشاركتنا في المعرض هدفها عرض آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا أنظمة المياه، حيث تتمتع شركتنا بخبرة أكثر من 17 عاما في هذا المجال وتنتشر فروعنا الثلاثة بالري والشويخ وحولي والتي تستقبل زبائننا الكرام لتقديم أفضل الخدمات لهم. وأضاف عكاري ان الشركة تقوم بتوفير جميع متطلبات المنازل من سخانات ومضخات وبايبات المياه والصرف الصحي، فهناك قسم الزراعة وقسم تحلية المياه والنوافير، وحمامات السباحة ومكافحة الحريق، بالإضافة إلى جميع المضخات التي تستعمل للآبار والمياه الجوفية.