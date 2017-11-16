تسلمت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات أمرا تغييريا لعقد مناقصة خاصة بإنشاء خطوط أنابيب تدفق النفط الخام والأشغال المتصلة بها في منطقة شمال الكويت التابعة لشركة نفط الكويت. وتبلغ قيمة العقد 20 مليون دينار أي ما يعادل 24.4% على قيمة عقد المناقصة. وقالت «المشتركة» في إفصاح على الموقع الإلكتروني للبورصة أمس إن الأثر المالي للتطور الحاصل «إن وجد» سيتم تحقيق نتائج جيدة خلال فترة تنفيذ الأمر التغييري كما ستوافي البورصة بأي مستجدات في هذا الخصوص في حينه.

«الأرجان» تربح 5.1 ملايين دينار

أظهرت البيانات المالية لشركة الأرجان العالمية العقارية تحقيق أرباح في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 5.1 ملايين دينار بنمو 339% عن قيمتها في الفترة المناظرة من العام 2016 عند 1.2 مليون دينـار.

وأرجعت الشركة في البيان قفزة الأرباح إلى انخفاض المصروفات الإدارية والعمومية وتراجع مصروفات التمويل إلى جانب زيادة أرباح غير محققة في التغيير بالقيمة العادلة لعقار استثماري.

71 % نمواً في أرباح «قابضة م ك»

ارتفعت أرباح شركة القابضة المصرية- الكويتية «قابضة م ك»، لفترة التسعة أشهر الأولى من 2017، حيث قفزت بنسبة 71% إلى 21.3 مليون دينار مقارنة بأرباح الفترة المناظرة من العام الماضي عند 12.5 مليون دينار.

وأرجعت الشركة قفزة الأرباح إلى ارتفاع أرباح النشاط من 72.8 مليون دولار، إلى 73.7 مليون دولار بالفترة المنتهية في سبتمبر الماضي، إلى جانب زيادة إيرادات الفوائد إلى 18.7 مليون دولار.

دعاوى قضائية تحول «المعادن» إلى الخسائر

تحولت شركة المعادن والصناعات التحويلية، خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر الماضي من الربحية إلى الخسائر، حيث حققت خلال تلك الفترة خسائر بقيمة 16 ألف دينار، مقارنة بأرباح الفترة في العام الماضي والبالغة 142 ألف دينار. وأرجعت التحول للخسائر في الأشهر التســـعة إلى زيادة المبالغ المدفوعة نظير مطالبات دعاوى قضــائية.

43 % زيادة في خسائر «المدن»

ارتفعت خسائر الشركة العالمية للمدن العقارية، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 بنسبة 43% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة أن خسائر الفترة بلغت 108 آلاف دينار، مقابل خسائر الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2016 بقيمة 75.3 ألف دينار. وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الخسائر إلى حصتها من نتائج شركة زميلة.

أرباح «الاستهلاكية» تتراجع 70%

تقلصت أرباح شركة الوطنية الاستهلاكية القابضة في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي بنسبة 70% إلى نحو 49 ألف دينار، مقابل 169 ألف دينار بالفترة نفسها من 2016.

ووفق بيان للشركة، يعود السبب إلى تقلص الأرباح بالتسعة أشهر الأولى من 2017 إلى انخفاض هامش الربح التشغيلي بقيمة 111 ألف دينار على أساس سنوي.

2.2 مليون دينار أرباح «سند القابضة»

سجلت شركة سند القابضة أرباحا لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنحو 2.2 مليون دينار بنمو 1173% عن قيمتها في الفترة المناظرة من 2016 البالغة 172 ألف دينار. وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح إلى بيع شركات زميلة وتوزيعات الأرباح بالإضافة إلى بيع استثمارات متاحة للبيع.

«إيفا فنادق» تتحول للخسائر

تحولت شركة إيفا للفنادق والمنتجعات، للخسائر بقيمة 515.6 ألف دينار خلال فترة التسعة أشهر، مقابل أرباح الفترة المماثلة من 2016 البالغة 516.8 ألف دينار.

وأرجعت الشركة التحول للخسائر إلى انخفاض أرباح أخرى بقيمة مليوني دينار، وارتفاع المصروفات والأعباء الأخرى بـ 3 ملايين دينار.

«الرماية» تخفض خسائرها إلى 1.7 مليون دينار

قلصت شركة الوطنية للرماية من خسائرها خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إذ بلغت خسائر الفترة 1.7 مليون دينار بتراجع 14% عن الخسائر المحققة في ذات الفترة من 2016 البالغة 2.1 مليون دينار.

وأرجعت «الرماية» تراجع الخسائر إلى زيادة الإيرادات التشغيلية 9% إلى 732 ألف دينار، بالإضافة إلى الانخفاض في مصروفات الفوائد المحتسبة مع تراجع مصروفات العمومية والإدارية.

106 % نمو أرباح «الرابطة»

ارتفعت أرباح شركة رابطة الكويت والخليج للنقل خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 3.01 ملايين دينار بارتفاع 106% عن قيمتها في 2016 البالغة 1.4 مليون دينار.

وأرجعت الشركة قفزة الأرباح إلى وجود تقدم ملحوظ في النشاط الصناعي.

وقفزت الإيرادات التشغيلية للشركة بالتسعة أشهر المنتهية في سبتمبر السابق بنسبة 47.8% إلى 45.1 مليون دينار، مقابل 30.6 مليون دينار للفترة المماثلة من 2016.